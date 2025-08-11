Kayserispor'un büyük emektarı merhum Erdal Duran unutulmadı.
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kayserispor'un büyük emektarı merhum Erdal Duran, unutulmadı. Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile TFF 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK arasında oynanan hazırlık maçında futbolcular; ısınmaya Erdal Duran'ın fotoğrafının olduğu 'Kalbimizdesin' yazılı tişörtle çıktı.
Müsabaka öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve Erdal Duran'ın fotoğrafı zaman zaman skorboarda da yansıtıldı. - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Erdal Duran Unutulmadı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?