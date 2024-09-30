Erden Timur gözaltı iddialarını yalanladı: Cuma günü İstanbul'da olacağız, problem yok - Son Dakika
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Erden Timur gözaltı iddialarını yalanladı: Cuma günü İstanbul'da olacağız, problem yok

Erden Timur gözaltı iddialarını yalanladı: Cuma günü İstanbul\'da olacağız, problem yok

ABD'de havaalanında, New York Belediye Başkanı Eric Adams'la ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öne sürülen Galatasaray'ın eski yöneticisi ve NEF İnşaat şirketinin sahibi Erden Timur, canlı yayında iddiayı yalanladı. Timur, "Gözaltı gibi yalan bilgiler ortaya atılmış. Amerika'ya eşimle beraber konser için geldik. Havaalanında polislerle 20-25 dakika görüşmemiz oldu. Cuma günü İstanbul'da olacağız, herhangi bir problem yok." dedi.

30.09.2024 00:13
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ABD'de havaalanında, New York Belediye Başkanı Eric Adams'la ilgili yürütülen soruşturmasıyla ilgili FBI tarafından gözaltına alındığı öne sürülen Erden Timur canlı yayında yaptığı açıklamada, "Gözaltı gibi yalan bilgiler ortaya atılmış. Amerika'ya eşimle beraber konser için geldik. Havaalanında polislerle 20-25 dakika görüşmemiz oldu. Cuma günü İstanbul'da olacağız, herhangi bir problem yok." ifadelerini kullandı.

ERDEN TİMUR'UN GÖZALTINA ALINDIĞI İDDİA EDİLDİ

Avukat, iş insanı ve Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur'un, 2 gün önce ABD'nin New York şehrine gelişinde havaalanında gözaltına alındığı iddia edildi. Timur'un FBI tarafından New York Belediye Başkanı Eric Adams'la ilgili yürütülen rüşvet soruşturmasıyla ilgili sorguya çekildiği öne sürüldü.

"PROBLEM YOK, CUMA GÜNÜ İSTANBUL'DAYIZ"

İddiaların ardından Erden Timur'dan açıklama geldi. Habertürk yayınına katılan Timur, gözaltına alınmadığını, FBI'ın Eric Adams'a bağış yapıp yapmadığını sorduğunu söyledi. Timur, "Gözaltı gibi yalan bilgiler ortaya atılmış. Amerika'ya eşimle beraber konser için geldik. Havaalanında polislerle 20-25 dakika görüşmemiz oldu. Cuma günü İstanbul'da olacağız, herhangi bir problem yok. 15 Yıldır iş yapıyorum, ülkemde bile hiçbir imar artışım yok." dedi.

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Son Dakika Spor Erden Timur gözaltı iddialarını yalanladı: Cuma günü İstanbul'da olacağız, problem yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Bilişim Hurda:
    İstanbul'da olmandan ziyade Galatasaray da futbol şubede olmanı tercih ederiz 16 8 Yanıtla
  • Yalnız Kurt:
    Babasının elini öpmeye maklube yemeye gitmiş 6 12 Yanıtla
    tekin demir demir:
    kisi kendinden bilir. maklubenin ne oldugunu bildigine gore 5 0
  • Ertan Çelik:
    Erden bey dua edin ayağınızdan vurdırmamışlar. 20-25 dk lık gözaltı ile kurtarmışsınız. ACUN Koç un dediği gibi ülkede ilginç şeyler oluyor. Hafta içi akıllana yapacaklarmış koçbahçe klübü 3 3 Yanıtla
  • Taner Barker:
    Ferhat baban geliyor Salı günü sorun yok yani 2 0 Yanıtla
  • Taner Barker:
    Ferhat Eserin annasıyle randevusu vardı adan salı dan önce işim bitmez diyor. nede olsa koskoca Galataray camiası geçecek üstünden 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Taner BERKER ferat bu hakareti hak etmiyor..çocuğa çok ayıp etmişsin ..sana öyle bir cevap yazak ki görürsün. 0 1 Yanıtla
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