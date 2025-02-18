Ergin Ataman Milli Takımda 79. Maçına Çıkıyor

Spor

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 20 Şubat Perşembe günü İtalya ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli başantrenör Ergin Ataman yönetiminde daha önce 78 maça çıktı.

Ay-yıldızlı takımda ikinci dönemini geçiren deneyimli çalıştırıcı, 38'i resmi olan bu maçlarda 39 galibiyet ve 39 mağlubiyet gördü.

Ergin Ataman, milli takımda 22 Mart 2014-31 Ağustos 2016 tarihlerini kapsayan ilk döneminde 45 maçta görev yaptı.

Tecrübeli başantrenör, 16 Nisan 2022 tarihinde başlayan ikinci döneminde ise şu ana kadar 33 müsabakada ay-yıldızlı takımın başında bulundu.

İlk sınavını Belçika karşısında verdi

Ergin Ataman, milli takım kariyerindeki ilk maçına 2 Ağustos 2014 tarihinde Belçika karşısında çıktı.

A Milli Takım, 2014 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynadığı özel maçta Belçika'ya 74-70 yenildi.

İlk galibiyeti Porto Riko karşısında aldı

Ergin Ataman, milli takım kariyerindeki ilk galibiyet sevincini Porto Riko karşısında yaşadı.

Ataman yönetimindeki milliler, Sırbistan'da katıldığı Belgrad Kupası'nda 16 Ağustos 2014 tarihinde Porto Riko'yu 77-66 yendi.

Dünya Kupası'nda çeyrek final

A Milli Takım'ın başında ilk resmi karşılaşmasına 2014 FIBA Dünya Kupası'nda çıkan Ataman, galibiyetle başladı.

Ergin Ataman yönetimindeki milliler, C Grubu'ndaki ilk maçında Yeni Zelanda'yı 76-73 mağlup etti.

2014 FIBA Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, bu aşamada Litvanya'ya 73-61 yenilerek, organizasyona veda etti.

Ataman dönemindeki resmi maçlar

A Milli Takım, Ergin Ataman döneminde 38 resmi maç oynadı.

Milli takım, söz konusu maçların 21'ini kazanırken, 17'sinde ise rakiplerine mağlup oldu.

Ataman idaresinde resmi maçlarda en farklı galibiyetini 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde Belçika karşında 34 sayıyla (86-52) elde eden ay-yıldızlı takım, en farklı yenilgisini ise 2015 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya karşısında 27 sayı ile (77-104) yaşadı.

Milli takımda en çok maça çıkan 6. başantrenör

Ergin Ataman, A Milli Basketbol Takımı'nın başında en çok maça çıkan 6. başantrenör konumunda.

Ay-yıldızlı takım, en çok maça 173 kezle Karadağlı başantrenör Bogdan Tanjevic yönetiminde çıkarken, Mehmet Baturalp 146 karşılaşmayla ikinci, Aydın Siyavuş 130 müsabakayla üçüncü, Samim Göreç 107 mücadeleyle dördüncü, Aydın Örs de 81 maçla beşinci sırada yer aldı.

Ergin Ataman ise 78 müsabakayla bu sıralamada altıncı basamağın sahibi oldu.

Kariyeri başarılarla dolu

Türk sporunun en başarılı antrenörlerinden olan Ergin Ataman, kariyerinde birçok ilke imza attı.

A Milli Basketbol Takımı'nın yanı sıra Yunan ekibi Panathinaikos'u çalıştıran tecrübeli başantrenör, Türkiye ve Avrupa'da önemli başarılar yaşadı.

Türkiye liginde Anadolu Efes, Beşiktaş ve Galatasaray ile şampiyonluk yaşayan Ataman, 3 farklı takımla ligde ipi göğüsleyen ilk ve tek antrenör oldu.

Avrupa'da profesyonel liglerde takım çalıştıran ilk Türk antrenör olan Ergin Ataman, Basketbol Süper Ligi'nde "Üç büyükler"den ikisiyle (Beşiktaş ve Galatasaray) şampiyonluk kazanan ilk teknik adam olarak tarihe geçti.

Anadolu Efes ile 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında THY Avrupa Ligi'nde kupayı kazanan Ataman, bu organizasyonda şampiyonluk yaşayan ilk ve tek Türk antrenör olarak da kayıtlara geçti.

2001-2002 sezonunda İtalya'nın Montepaschi Siena ekibini çalıştıran ve takımına ilk sezonunda Saporta Kupası'nı kazandıran Ataman, bu kupayı kaldıran ilk ve tek Türk antrenör olarak tarihte yerini aldı.

Panathinaikos ile geçen sezon hem THY Avrupa Ligi hem de ulusal lig şampiyonluğuna uzanan tecrübeli çalıştırıcı, bir Avrupa takımıyla Avrupa Ligi kupasını kaldıran ilk Türk başantrenör ünvanını elde ederken, Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk kazanan ilk Türk teknik adam olma başarısı gösterdi.

Ergin Ataman, Beşiktaş ile FIBA EuroChallange Kupası'nı 2012 yılında, Galatasaray ile de ULEB Avrupa Kupası'nı 2016 yılında kazanarak yine önemli başarılara imza attı.