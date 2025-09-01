Erik Ten Hag'ın Bayer Leverkusen'deki Görevi Sona Erdi - Son Dakika
Erik Ten Hag'ın Bayer Leverkusen'deki Görevi Sona Erdi

01.09.2025 13:29
Bayer Leverkusen, Hollandalı teknik direktör Erik Ten Hag ile yollarını ayırdı.

Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de, 2 ay önce takımın başına geçen Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag'ın görevine son verildi.

SADECE 3 MAÇA ÇIKTI, TARİHE GEÇTİ

Öte yandan Erik ten Hag, Bundesliga tarihinde ilk 2 haftanın sonunda kovulan ilk teknik direktör oldu. Kariyerinde Go Ahead Eagles, Utrecht, Ajax ve Manchester United'ı çalıştıran 55 yaşındaki teknik adam, 1 Temmuz'da Bayer Leverkusen'in başına geçmişti. İki ay görevde kalabilen Ten Hag, Bayer Leverkusen'in başında 3 resmi maça çıktı.

Almanya Kupası'nda Sonnenhof'u 4-0 yenen Ten Hag yönetimindeki Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın ilk iki haftasında önce Hoffenheim'a 2-1 mağlup oldu ardından Werder Bremen ile 3-3 berabere kaldı.

Kaynak: AA

Bundesliga, Leverkusen, Futbol, Bayer, Spor

