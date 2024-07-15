Erkek 7'li Ragbi Milli Takımı, 2024 Avrupa Trophy Serisi'nde 9. oldu

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Erkek 7'li Ragbi Milli Takımı, 2024 Avrupa Trophy Serisi'nin ikinci etabında 9. oldu.

Avrupa'da 7'li ragbinin milli takım düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda ikinci etap müsabakaları, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapıldı.

Grubunda Çekya'yı yenen milli takım, İsviçre ve Moldova'ya mağlup oldu.

Sıralama maçlarında Romanya ve Lüksemburg'u yenen milliler, Avrupa Erkekler 7'li Ragbi Trophy Serisi'nin ikinci ayağını 9. sırada tamamladı.

Serinin ikinci etabında İsveç, finalde Çekya'yı mağlup ederek kupayı kazandı.

Zagreb ve Budapeşte etapları sonucu organizasyonda şampiyonluğa ulaşan Çekya, "Championship"te mücadele etmeye hak kazandı.

Konferans Ligi'nde geçen yıl şampiyon olan Türkiye, Trophy'de genel klasmanda 10. sırada yer aldı.

Türkiye, Avrupa 7'li Ragbi Trophy Serisi'nde 18 yaş altında ise erkeklerde 4'üncü, kadınlarda 6. oldu.