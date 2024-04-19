Erkekler Açık Alan Hokey Süper Lig 1. Etap Müsabakaları Osmaniye\'de Başladı

Erkekler Açık Alan Hokey Süper Lig 1. etap müsabakaları, 12 takımın katılımıyla Osmaniye'de başladı.
Osmaniye İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü hokey sahasında gerçekleştirilen müsabakalarda, 2 grupta 12 takım 8-12 Mayıs'ta Osmaniye ve Kırklareli'nde yapılacak play-off turuna katılmak için mücadele ediyor.
Türkiye'nin ilk hokey sahasının yapıldığı Osmaniye'de olmaktan mutlu olduklarını söyleyen Türkiye Hokey Federasyonu Başkanvekili Bayram Yüksel, "Süper Lig 1. etap müsabakaları 12 takımla 17-21 Nisan arasında Osmaniye'de başladı. Kızlar Alanya'da, erkekler burada play-off ve play-out çıkacak takımlar belli olacak. 8-12 Mayıs arasında hem Osmaniye'de ve Kırklareli'nde ayrıca bunun ikinci müsabakaları oynanacak. Aynı zamanda milli takımda seçme kriterleri de burada belli oluyor. Sporcular burada izleniyor. Osmaniye'de olmaktan federasyon olarak memnunuz, Türkiye'de ilk hokey sahamız Osmaniye'de yapıldı. Yıllarca buraya gidip geliyoruz, salon müsabakası da yapıyoruz, açık alan yapıyoruz. Osmaniye bizden, biz Osmaniye'den çok memnunuz. Bundan sonra da devam edecek" dedi.
Genç bir takıma sahip olduklarını söyleyen Osmaniye Alfa Spor Kulübü antrenörü Bekir Topaloğlu ise, "Bu branşa çocukluğumda sporcu olarak başladım, şimdi antrenör olarak devam ediyorum. Kendi grubumuzdaki 2 maçımızı tamamladık. Önümüzdeki 3 maçımıza bakacağız. İlk önce hedefimiz play-off da yer almak. Sonraki hedefimiz olarak da ilk 3'de dereceye girebilmek için mücadele edeceğiz. Genç bir takımız çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah başarılı olacağımızı ümit ediyorum" dedi. - OSMANİYE
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