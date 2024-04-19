Erkekler Açık Alan Hokey Süper Lig 1. Etap Müsabakaları Osmaniye'de Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Erkekler Açık Alan Hokey Süper Lig 1. Etap Müsabakaları Osmaniye'de Başladı

Erkekler Açık Alan Hokey Süper Lig 1. Etap Müsabakaları Osmaniye\'de Başladı

Erkekler Açık Alan Hokey Süper Lig 1. etap müsabakaları, 12 takımın katılımıyla Osmaniye'de başladı. Osmaniye İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü hokey sahasında gerçekleştirilen müsabakalarda, 2 grupta 12 takım 8-12 Mayıs'ta Osmaniye ve Kırklareli'nde yapılacak play-off turuna katılmak için mücadele ediyor.

19.04.2024 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erkekler Açık Alan Hokey Süper Lig 1. etap müsabakaları, 12 takımın katılımıyla Osmaniye'de başladı.

Osmaniye İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü hokey sahasında gerçekleştirilen müsabakalarda, 2 grupta 12 takım 8-12 Mayıs'ta Osmaniye ve Kırklareli'nde yapılacak play-off turuna katılmak için mücadele ediyor.

Türkiye'nin ilk hokey sahasının yapıldığı Osmaniye'de olmaktan mutlu olduklarını söyleyen Türkiye Hokey Federasyonu Başkanvekili Bayram Yüksel, "Süper Lig 1. etap müsabakaları 12 takımla 17-21 Nisan arasında Osmaniye'de başladı. Kızlar Alanya'da, erkekler burada play-off ve play-out çıkacak takımlar belli olacak. 8-12 Mayıs arasında hem Osmaniye'de ve Kırklareli'nde ayrıca bunun ikinci müsabakaları oynanacak. Aynı zamanda milli takımda seçme kriterleri de burada belli oluyor. Sporcular burada izleniyor. Osmaniye'de olmaktan federasyon olarak memnunuz, Türkiye'de ilk hokey sahamız Osmaniye'de yapıldı. Yıllarca buraya gidip geliyoruz, salon müsabakası da yapıyoruz, açık alan yapıyoruz. Osmaniye bizden, biz Osmaniye'den çok memnunuz. Bundan sonra da devam edecek" dedi.

Genç bir takıma sahip olduklarını söyleyen Osmaniye Alfa Spor Kulübü antrenörü Bekir Topaloğlu ise, "Bu branşa çocukluğumda sporcu olarak başladım, şimdi antrenör olarak devam ediyorum. Kendi grubumuzdaki 2 maçımızı tamamladık. Önümüzdeki 3 maçımıza bakacağız. İlk önce hedefimiz play-off da yer almak. Sonraki hedefimiz olarak da ilk 3'de dereceye girebilmek için mücadele edeceğiz. Genç bir takımız çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah başarılı olacağımızı ümit ediyorum" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Bekir Topaloğlu, Kırklareli, Osmaniye, Türkiye, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Erkekler Açık Alan Hokey Süper Lig 1. Etap Müsabakaları Osmaniye'de Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Türkiye Kano Federasyonu'nun Rafting Bölgesel Eğitim ve Gelişim Kampları Samsun'da Başladı
    16:20 Türkiye Kano Federasyonu'nun Rafting Bölgesel Eğitim ve Gelişim Kampları Samsun'da Başladı

    Türkiye Kano Federasyonu tarafından düzenlenen 'Rafting Bölgesel Eğitim ve Gelişim Kampları' Samsun'da başladı. 9 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen kamplarda 70 sporcuya eğitim veriliyor.

  • Trabzonspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını tamamladı
    16:19 Trabzonspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını tamamladı

    Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Bordo-mavili futbolcular, antrenmanın son bölümünde taktiksel ağırlıklı çalıştı. Takım, akşam saatlerinde özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek.

  • 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası Samsun'dan Start Alacak
    16:15 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası Samsun'dan Start Alacak

    Vezirköprü ilçesinde düzenlenecek olan 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası için hazırlık toplantısı Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Şampiyona, 7 yarıştan oluşacak ve ilk ayağı Vezirköprü'de düzenlenecek. Şampiyonaya 38 farklı ilden 2 bin kişilik bir grup katılacak. Şampiyona, 14'üncü kez Vezirköprü'de düzenlenerek binlerce sporseveri bir araya getirecek.

  • Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek Sky To Sea Enduro Dağ Bisikleti Yarışı'na 5 ülkeden 85 sporcu katılacak
    16:04 Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek Sky To Sea Enduro Dağ Bisikleti Yarışı'na 5 ülkeden 85 sporcu katılacak

    Tahtalı Dağı'nın karlı zirvesinde düzenlenecek yarışta sporcular, 34 kilometrelik parkuru plaja kurulacak rampadan denize atlayışla tamamlayacak. Türkiye, Rusya, Norveç, Romanya ve Gürcistan'dan sporcuların mücadele edeceği yarış, Kemer bölgesinin bisiklet turizmi altyapısını ve coğrafyasını ön plana çıkarmak amacıyla düzenleniyor.

  • Adana'da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile AB FRIT II Fonu kapsamında 22 tesisin açılışı yapıldı
    15:34 Adana'da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile AB FRIT II Fonu kapsamında 22 tesisin açılışı yapıldı

    Adana'da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile AB FRIT II Fonu bünyesinde Alman Kalkınma Bankası (KFW) yürütücülüğünde gerçekleştirilen proje çerçevesinde 12 ilde 22 tesisi içeren projelerin eş zamanlı açılışı yapıldı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, açılış töreninde yaptığı konuşmada, tesislerin gençlere hizmet vereceğini ve Türkiye'nin gençlik ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışırken dışarıdan gelen gençlere de hizmet etmekte zorlandığını belirtti.


15:41 Fondaki şarkı Fener taraftarını kızdıracak Olympiakoslu oyuncular soyunma odasında böyle sevindi Fondaki şarkı Fener taraftarını kızdıracak! Olympiakoslu oyuncular soyunma odasında böyle sevindi
14:40 Kılıçdaroğlu ve Özel, aylar sonra aynı karede Tabuta beraber omuz verdiler Kılıçdaroğlu ve Özel, aylar sonra aynı karede! Tabuta beraber omuz verdiler
14:21 Diyarbakır’da belediye meclis salonunda bulunan Türk bayrağı kaldırıldı Diyarbakır'da belediye meclis salonunda bulunan Türk bayrağı kaldırıldı
14:10 Erdoğan’dan İsrail’in İran misillemesine ilk yorum Erdoğan'dan İsrail'in İran misillemesine ilk yorum
11:46 Saldırı sonrası kamera karşısına geçen Reisi ’’İran, İsrail’e gücünü gösterdi’’ demekle yetindi Saldırı sonrası kamera karşısına geçen Reisi ''İran, İsrail'e gücünü gösterdi'' demekle yetindi
15:54 Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti! Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu
15:50 Brezilyalı fenomen Diego Kaua Oliveira Santos, video çekerken göle düşerek hayatını kaybetti Brezilyalı fenomen Diego Kaua Oliveira Santos, video çekerken göle düşerek hayatını kaybetti
15:08 Torreira’dan ayrılan Devrim Özkan’dan yürek hoplatan pozlar Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan'dan yürek hoplatan pozlar
14:45 Tom Cruise’nin 10 yıldır görüşmediği kızı, yıllar sonra ilk kez görüntülendi Tom Cruise'nin 10 yıldır görüşmediği kızı, yıllar sonra ilk kez görüntülendi
14:42 Metin Akpınar’ın kızı “Annem Ümit Besen yüzünden hapse girdi“ dedi, cevap gecikmedi Metin Akpınar'ın kızı "Annem Ümit Besen yüzünden hapse girdi" dedi, cevap gecikmedi
14:26 Maçı izleyen Fenerbahçeli taraftar sinir krizi geçirip evi birbirine kattı Maçı izleyen Fenerbahçeli taraftar sinir krizi geçirip evi birbirine kattı
14:24 Niğde’de ilaçlanan patateslerin neden kırmızıya dönüştüğü merak konusu oldu Niğde'de ilaçlanan patateslerin neden kırmızıya dönüştüğü merak konusu oldu
14:05 Rus bombardıman uçağı düştü: 1 ölü Rus bombardıman uçağı düştü: 1 ölü
13:45 İsrail saldırısı sonrası Elon Musk’tan dikkat çeken mesaj: Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz İsrail saldırısı sonrası Elon Musk'tan dikkat çeken mesaj: Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2024 16:25:22. #1.11#
SON DAKİKA: Erkekler Açık Alan Hokey Süper Lig 1. Etap Müsabakaları Osmaniye'de Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement