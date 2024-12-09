Erman Toroğlu'ndan canlı yayında bomba itiraf: İbrahim Hacıosmanoğlu, ağlayacak gibiydi - Son Dakika
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Spor

Erman Toroğlu'ndan canlı yayında bomba itiraf: İbrahim Hacıosmanoğlu, ağlayacak gibiydi

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Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, büyük tartışmalara yol açan Sivasspor-Galatasaray maçının ardından canlı yayında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile arasında geçen telefon konuşmasını anlattı. Hacıosmanoğlu'nun ağlayacak gibi olduğunu belirten Toroğlu, "Adam ağlayacak gibiydi, sinirlenmiş. 'Hadi sen görmedin, VAR'a gidip nasıl vermezsin' dedi bana" ifadelerini kullandı.

09.12.2024 08:48
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Eski hakem ve ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, 3-2 sarı-kırmızılıların kazandığı Sivasspor - Galatasaray maçını ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile konuşmasını değerlendirdi.

Müsabakanın 90+9. dakikasında Rey Manaj'ın, Barış Alper'e sert bir faul yapması ve hakem Turgut Doman'ın, VAR uyarısına rağmen Manaj'a sarı kart göstermesi kısa sürede büyük tepki çekmişti.

"ADAM AĞLAYACAK GİBİYDİ"

Konu hakkında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendisini aradığını belirten Toroğlu, "Bir telefon geldi, açtım Hacıosmanoğlu. 'Ne diyorsun hocam buna' dedi bana? Ben, 'diyeceğim bir şey yok! rezilliğin, kepazeliğin ve ahlaksızlığın dik alası' dedim. Beni Fenerbahçe, Galatasaray ilgilendirmiyor. Göremedin sahada tamam! VAR çağırıyor, sen bunu kırmızıya döndüremiyorsan sende art niyet var' dedim" dedi.

Konuşmasına devam eden ünlü yorumcu, "Kendisi de bana 'bin defa konuştuk, o zaman bu hakem grubu bana bir operasyon yapıyor. Ben bu kadar olayın titizlikle üzerine gidiyorum ama bu oluyor. Bunlar bana operasyon yapıyorlar' dedi. Bu adama maç vermeyin, bu kaşarlanmış! Siz kaşardan kurtulmak istiyorsunuz, bu hakemlerin ardında durmayın. Siz ne yapıyorsunuz ya! TFF Başkanı mücadele ediyor siz iyi olun diye. Adam ağlayacak gibiydi, sinirlenmiş. 'Hadi sen görmedin, VAR'a gidip nasıl vermezsin' dedi bana. Sen eğer VAR'a gidip bu pozisyonda kırmızı vermiyorsan sen farklı yerlere oynuyorsun. Sen federasyon başkanı gitsin istiyorsun. Acaba kiminle dirsek teması var. Bunu net söylüyorum. Turgut Doman'ın telefon görüşmeleri dinlenirse çok şey çıkar. Bu normal bir şey değil çünkü. Burada taammüden cinayet var, yani kasıt var burada. Oldu bitti olmaz" ifadelerini kullandı.

Hakeme de sert söylemlerde bulunan Toroğlu, "Senin önüne TV'yi getiriyorlar, sen canlı izliyorsun. Sen bunu yapmıyorsan bunda bir sakatlık var, sende bir para işi var, sende bir ahlak noksanlığı var. Var oğlu var ama ne var? Bu adamı kazanmaya çalışmayın, bu adam kırk yaşında. Bu FIFA hakemi olamaz artık, FIFA hakemi olacak adamları çıkarın. Turgut Doman denen adamın bu akşam biletinin kesilmesi lazım. Ben İbrahim Hacıosmanoğlu'nun çok sinirli olduğunu biliyorum. Bu konuda inanılmaz sinirli. 'Bu bana yapıalacak şey değil' dedi. Bu adamlar adamı kayığa bindirirler kayığa. Maçı canlı seyrettim ben sandım ki Sivaslı bir oyuncu atıldı. On beş dakika geç gelsem diyeceğim ki Sivas eksik oynuyor. Bunun ayıbı da Sivas'a. Maça bakıyorsun Galatasaray üstün" şeklinde konuştu.

Erman Toroğlu\'ndan canlı yayında bomba itiraf: İbrahim Hacıosmanoğlu, ağlayacak gibiydi

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Son Dakika Spor Erman Toroğlu'ndan canlı yayında bomba itiraf: İbrahim Hacıosmanoğlu, ağlayacak gibiydi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Muhammedd:
    Fırat Aydunus, Trio ekibi, Bünyamin Gezer ve daha birçok eski hakeme göre Sivasspor 3 net kırmızı kart görmeliydi(Koita dirsek 2.sarı, Balde tokat kırmızı, Manaj kırmızı) MHK başkanı: "Oyunun seyrini olumsuz etkilemeyecek yönetim sergiliyordu" dedi. TFF ve MHK başkanı TVlerde hakemleri GS aleyhine yönlendiriyor ve taraftarı kışkırtıyor! İstifa yetmez, soruşturma başlatılmalıdır! 66 5 Yanıtla
  • Muhammedd:
    Yorumculara göre: GS maçında Sivas'a 3 kırmızı kart çıkmadı. FB maçında Antep'in 3 penaltısı verilmedi! GS Eyüp maçında SIRASIYLA: Eyüp'ün golü iptal edilmeliydi, GS penaltı kazanmalıydı, Thiam'ın 4 kez yaptığı sert fauller 2.sarı karttan kırmızı olmalıydı, sonra Sanhez'in Thiam'a sert faulü 2.sarı olmalıydı TFF, MHK, YAYINCI KURULUŞ, hakemlerin, yöneticilerin GS aleyhine FB lehine oluşturduğu YAPI bu! Soruşturma başlatılmalıdır! 53 5 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    GS maçında Sivas'ın kırmızıları verilmeyecek. Beşiktaş maçında rakibe tokat atan Djiku kırmızı yemeyecek. MHK çıkmış hakemler çok iyiydi diyecek televizyonlarda. Sene başından beri feneri hakemlerle yarışta nasıl tutulduğu uydurma penaltılar sebebi anlaşıldı! YALIosman kurduğunuz düzen üstüne yıkıldı. İfşa oldu YAPI. Defol 49 0 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    itlerin hakkı olmaz Ferhat eser oe 46 2 Yanıtla
  • Muhammedd:
    Nihat Kahveci: "GSın Eyüpten yediği golde faul var, bize marstan gösterdiler. FB Antep maçında Becaonun yaptığı verilmeyen penaltıyı neptünden gösterdiler. Maç bittikten sonra verilen görüntülerle GSın yediği goldeki faulü, FBnin yaptığı penaltıyı gördük." TFF, YAYINCI KURULUŞ, hakemlerin, yöneticilerin GS aleyhine FB lehine oluşturduğu YAPI bu! İstifa yetmez, soruşturma başlatılmalıdır! 42 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5saray küme düşürülmeden Türk futbolu düzelmez ben hakkımı helal etmiyorum eden varsa adam değildir 1 34 Yanıtla
  • Celal Özdemir:
    F er hat sen tam bir futbol C Ah.İli.sin yani kısacası M.A.l sın 27 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    çocukluk aşkımsın bacanınaitelerim senin oe 1 12 Yanıtla
  • Cihan Çelik:
    Derbiyi kazandılar ya 3 ay daha havlar buralarda 4 1 Yanıtla
  • Hayal Gozlum:
    Senin 5saray dediğiniz sizin feleğinizi mahvetti arada ki puan farkı bak siz önce kendinizi bakın bjk ne hakın geçti gsraya siz düşmeyin küme bizi boşverin 3 1 Yanıtla
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