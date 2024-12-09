Erman Toroğlu\'ndan canlı yayında bomba itiraf: İbrahim Hacıosmanoğlu, ağlayacak gibiydi

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Eski hakem ve ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, 3-2 sarı-kırmızılıların kazandığı Sivasspor - Galatasaray maçını ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile konuşmasını değerlendirdi.

Müsabakanın 90+9. dakikasında Rey Manaj'ın, Barış Alper'e sert bir faul yapması ve hakem Turgut Doman'ın, VAR uyarısına rağmen Manaj'a sarı kart göstermesi kısa sürede büyük tepki çekmişti.

"ADAM AĞLAYACAK GİBİYDİ"

Konu hakkında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendisini aradığını belirten Toroğlu, "Bir telefon geldi, açtım Hacıosmanoğlu. 'Ne diyorsun hocam buna' dedi bana? Ben, 'diyeceğim bir şey yok! rezilliğin, kepazeliğin ve ahlaksızlığın dik alası' dedim. Beni Fenerbahçe, Galatasaray ilgilendirmiyor. Göremedin sahada tamam! VAR çağırıyor, sen bunu kırmızıya döndüremiyorsan sende art niyet var' dedim" dedi.

Konuşmasına devam eden ünlü yorumcu, "Kendisi de bana 'bin defa konuştuk, o zaman bu hakem grubu bana bir operasyon yapıyor. Ben bu kadar olayın titizlikle üzerine gidiyorum ama bu oluyor. Bunlar bana operasyon yapıyorlar' dedi. Bu adama maç vermeyin, bu kaşarlanmış! Siz kaşardan kurtulmak istiyorsunuz, bu hakemlerin ardında durmayın. Siz ne yapıyorsunuz ya! TFF Başkanı mücadele ediyor siz iyi olun diye. Adam ağlayacak gibiydi, sinirlenmiş. 'Hadi sen görmedin, VAR'a gidip nasıl vermezsin' dedi bana. Sen eğer VAR'a gidip bu pozisyonda kırmızı vermiyorsan sen farklı yerlere oynuyorsun. Sen federasyon başkanı gitsin istiyorsun. Acaba kiminle dirsek teması var. Bunu net söylüyorum. Turgut Doman'ın telefon görüşmeleri dinlenirse çok şey çıkar. Bu normal bir şey değil çünkü. Burada taammüden cinayet var, yani kasıt var burada. Oldu bitti olmaz" ifadelerini kullandı.

Hakeme de sert söylemlerde bulunan Toroğlu, "Senin önüne TV'yi getiriyorlar, sen canlı izliyorsun. Sen bunu yapmıyorsan bunda bir sakatlık var, sende bir para işi var, sende bir ahlak noksanlığı var. Var oğlu var ama ne var? Bu adamı kazanmaya çalışmayın, bu adam kırk yaşında. Bu FIFA hakemi olamaz artık, FIFA hakemi olacak adamları çıkarın. Turgut Doman denen adamın bu akşam biletinin kesilmesi lazım. Ben İbrahim Hacıosmanoğlu'nun çok sinirli olduğunu biliyorum. Bu konuda inanılmaz sinirli. 'Bu bana yapıalacak şey değil' dedi. Bu adamlar adamı kayığa bindirirler kayığa. Maçı canlı seyrettim ben sandım ki Sivaslı bir oyuncu atıldı. On beş dakika geç gelsem diyeceğim ki Sivas eksik oynuyor. Bunun ayıbı da Sivas'a. Maça bakıyorsun Galatasaray üstün" şeklinde konuştu.