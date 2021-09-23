Üye Girişi
Erman Toroğlu, Kayserispor yenilgisi sonrası Fatih Terim'i yerden yere vurdu: Hakikaten tarih yazıyor - Son Dakika

Erman Toroğlu, Kayserispor yenilgisi sonrası Fatih Terim'i yerden yere vurdu: Hakikaten tarih yazıyor

23.09.2021 00:29
Erman Toroğlu, Kayserispor yenilgisi sonrası Fatih Terim'i yerden yere vurdu: Hakikaten tarih yazıyor, System.String[]

Galatasaray'ın Kayserispor'a 3-0 kaybettiği maçın ardından Fatih Terim tepkilerin odağındaki isim oldu. Karşılaşmayı yorumlayan Erman Toroğlu, deneyimli hocayı sert eleştirirken, "Fatih Terim hakikaten tarih yazıyor, Kayserispor ilk kez Galatasaray'a 3 attı. Kayserispor, evinde Galatasaray'a karşı ilk galibiyetini aldı" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de son 4 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Galatasaray, 6 hafta sonunda 8 puanla 11. sıraya yerleşti. Sarı-kırmızılıların, Kayserispor'a 3-0 yenildiği maçı A Spor ekranlarında yorumlayan Erman Toroğlu, Terim'e çarpıcı eleştirilerde bulundu.

Erman Toroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"FATİH TERİM, GİZLİ KULÜP BAŞKANI"

Galatasaray zavallı top oynadı yalnız sürpriz değil. Bir adam her işi yapamaz. Fatih Terim, hem takımın teknik direktörlüğünü yapayım, hem de kulübü idare edeyim diyor, son 1 senedir de onu yapıyor. Geçen yönetime yapmaya kalktı, anlaşamadılar, bu yönetim zaten yapıyor. Ya teknik adamlık yap, ya gel kulüp başkanlığı yap. Fatih Terim, gizli kulüp başkanı şu anda, bana yöneticiler hayır diye söylesinler. Hem teknik direktörlük, hem başkanlık götüremezsin, bu kadar basit, net.

"KAYSERİSPOR İLK KEZ GALATASARAY'A 3 ATTI"

Fatih Terim hakikaten tarih yazıyor, Kayserispor ilk kez Galatasaray'a 3 attı. Kayserispor, evinde Galatasaray'a karşı ilk galibiyetini aldı.

"GALATASARAY TAKIMININ İÇİ HUZURSUZ"

Muslera kendisine ne diyecek, yine yaptı 3 tane olay, uzun yıllardır Muslera'yı böyle görmedim. Galatasaray takımının içi huzursuz.

"DUA ETSİNLER 5 OLMADI"

Avrupa'da çok koştular, bu maç... Kayserispor, defansta, ileride, geride çok iyi hazırlanmış. Takım Hikmet'in dediklerini iyi yaptı, dua etsinler 5 olmadı, ilk yarıda ayağı kaydı oyuncuların, 4, 5 olurdu.

Erman Toroğlu, Kayserispor yenilgisi sonrası Fatih Terim'i yerden yere vurdu: Hakikaten tarih yazıyor

Erman Toroğlu, Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erman Toroğlu, Kayserispor yenilgisi sonrası Fatih Terim'i yerden yere vurdu: Hakikaten tarih yazıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul'da titreten soğuk! Beklenen yağış geldi, bugün öğleden sonraya kadar sürecek 00:13 İstanbul'da titreten soğuk! Beklenen yağış geldi, bugün öğleden sonraya kadar sürecek Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile Beyaz Saray'da görüştü 00:07 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile Beyaz Saray'da görüştü Prof. Dr. Zafer Kurugöl, canlı yayında anlattı: Kovid aşısı 23:58 Prof. Dr. Zafer Kurugöl, canlı yayında anlattı: Kovid aşısı "yanlışlıkla" bebeklere yapıldı, iyi sonuçlar alındı
İzleyenlerin tüyleri diken diken oldu! Herkesin gözü önünde kendini ateşe veren adam feci şekilde yandı 23:21 İzleyenlerin tüyleri diken diken oldu! Herkesin gözü önünde kendini ateşe veren adam feci şekilde yandı Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti 23:03 Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti CHP'li Aykut Erdoğdu'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım, yani inşallah 22:50 CHP'li Aykut Erdoğdu'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım, yani inşallah
Piyasaların gözü kulağı oradaydı! Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı 21:00 Piyasaların gözü kulağı oradaydı! Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi 18:59 Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi

Son Dakika Haberleri
18:57 Haluk Levent'ten konserlerine gelmeyen takipçilerini esprili bir dille uyardı: Karşınızda Death Metal söyleyen bir Haluk olacak
18:48 James Rodriguez'den şaşırtan tercih! Kariyerini Katar'da sürdürecek
18:34 Karı-koca tartışması kanlı bitti! Bıçaklanan koca, hayatını kaybetti
18:22 Ringe çıkmayı bekleyemediler! ABD'li ve Meksikalı boksörler, basın toplantısında birbirlerine girdiler
18:16 "Gönül" ve "Bu kalp seni unutur mu" şarkılarıyla tanınan Fikret Kızılok ölümünün 20. yıldönümünde saygıyla anılıyor
17:53 Freni patlayan kamyon, dehşeti yaşattı! Yokuş aşağı giderken önüne ne kattıysa ezdi geçti
17:51 Beşiktaş'tan gündem olan Balotelli açıklaması: Sportif sabıkalı malum futbolcu
17:38 İç karartan gelişmeyi Eski BOTAŞ müdürü anlattı: Doğal gaz fiyatları yıl sonuna kadar yüzde 30 zamlanacak
17:21 Erol Bulut'un takımı Gaziantep'in attığı gol, Türk futbol tarihine geçti
17:08 Son Dakika! Erdoğan'dan Afgan mülteci açıklaması: Şu anda ABD sorumlulukları yerine getirmedi
Oyuncu Leyla Lidya Tuğutlu'dan siyah bikiniyle yaza veda pozu Oyuncu Leyla Lidya Tuğutlu'dan siyah bikiniyle yaza veda pozu         
00:18
Tunus Cumhurbaşkanı Said, yasama yetkisini kendisine devreden kararname yayımladı Tunus Cumhurbaşkanı Said, yasama yetkisini kendisine devreden kararname yayımladı         
00:07
Kayseri'de hezimeti yaşayan Galatasaray, Süper Lig'de son 32 yılın en kötü başlangıcını yaptı Kayseri'de hezimeti yaşayan Galatasaray, Süper Lig'de son 32 yılın en kötü başlangıcını yaptı         
00:05
Galatasaray'a gol attıktan sonra gözyaşlarına boğulan Emrah Başsan, o anları anlattı Galatasaray'a gol attıktan sonra gözyaşlarına boğulan Emrah Başsan, o anları anlattı         
23:25
CHP'den CHP'den "DEVA ve Gelecek Partisi Millet İttifakı'na dahil olur mu?" sorusuna yanıt: Önümüzdeki günlerde netleşir         
23:16
Canlı yayında Hikmet Karaman'a imada bulunan Fatih Terim, taraftarına umut saçtı Canlı yayında Hikmet Karaman'a imada bulunan Fatih Terim, taraftarına umut saçtı         
23:00
Son Dakika: Bilim Kurulu'ndan yüz yüze eğitimle ilgili kararlılık mesajı çıktı Son Dakika: Bilim Kurulu'ndan yüz yüze eğitimle ilgili kararlılık mesajı çıktı         
21:44
Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan "tost fotoğrafı" davasını kazandı         
19:15
Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı         
17:19
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti         
17:17
Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı         
15:31
Yaptığı yayınların ardından altıncı kez banlanan yayıncının, Twitch partnerliği iptal edildi Yaptığı yayınların ardından altıncı kez banlanan yayıncının, Twitch partnerliği iptal edildi         
15:23
16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu 16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu         
14:56
Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi         
14:43
Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü         
14:27
Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 00:44:41. #1.13#
SON DAKİKA: Erman Toroğlu, Kayserispor yenilgisi sonrası Fatih Terim'i yerden yere vurdu: Hakikaten tarih yazıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement