Yenilgiyi hazmedemeyen Ermeni karateciden, kendisine el uzatan Azerbaycanlı rakibine utanç verici hareket - Son Dakika
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Yenilgiyi hazmedemeyen Ermeni karateciden, kendisine el uzatan Azerbaycanlı rakibine utanç verici hareket

04.07.2023 12:04

Gürcistan'da düzenlenen uluslararası bir karate turnuvasında Azerbaycanlı Alika Semihova, Ermeni rakibini mağlup ettikten sonra skandal bir muameleye maruz kaldı. Sonuçların ilan edilmesinden sonra Ermeni karateci, kendisine tokalaşmak için el uzatan Alika Semihova'ya tokat attı. Soğukkanlılığını koruyan Azerbaycanlı karateci yaptığı açıklamada, "Onun seviyesine düşmemek, irade ve dayanıklılık gerektiriyordu." ifadelerini kullandı.

Uluslararası bir karate turnuvasında Ermeni sporcunun mağlup olduğu Azerbaycanlı rakibi Alika Semihova'ya tokat atması büyük tepki çekti.

ERMENİ KARATECİDEN SKANDAL HAREKET

Gürcistan'da düzenlenen turnuvada Azerbaycanlı kareteci Alika Semihova, Ermeni rakibini mağlup etti. Sonuçların ilan edilmesinin ardından rakibine tokalaşmak için elini uzatan Semihova, skandal bir muameleyle karşılaştı. Ermeni sporcu, Semihova'ya tokat attı. Bu hareket karşısında Semihova'nın soğukkanlılığı ve dik duruşu dikkat çekti.

"BİZ MİLLET OLARAK HER ZAMAN HAYSİYETİMİZİ KORUYORUZ"

Karşılaşmanın ardından konuya ilişkin konuşan Azerbaycanlı karateci Semihova, "Onun seviyesine düşmemek, irade ve dayanıklılık gerektiriyordu. Biz millet olarak her zaman haysiyetimizi koruyoruz, her şeyi minder üzerinde ispatlıyoruz ve bayrağımızı yükselterek ve Ermeni sporculara Milli Marşımızı dinleterek, madalya töreninde onlara kürsüden bakıyoruz." dedi.

YORUMLAR (1)
  • Talip Konyali: zeki çevik ama '' AHLAKSIZ''...5 sene men ..okkalı bi tokata bedel Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Azerbaycan'da meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde hasar ve can kaybı yok Azerbaycan'da meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde hasar ve can kaybı yok

Karete Dünya Şampiyonası, Ermenistan, Azerbaycan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yenilgiyi hazmedemeyen Ermeni karateciden, kendisine el uzatan Azerbaycanlı rakibine utanç verici hareket - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yenilgiyi hazmedemeyen Ermeni karateciden, kendisine el uzatan Azerbaycanlı rakibine utanç verici hareket - Son Dakika
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