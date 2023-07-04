Uluslararası bir karate turnuvasında Ermeni sporcunun mağlup olduğu Azerbaycanlı rakibi Alika Semihova'ya tokat atması büyük tepki çekti.
Gürcistan'da düzenlenen turnuvada Azerbaycanlı kareteci Alika Semihova, Ermeni rakibini mağlup etti. Sonuçların ilan edilmesinin ardından rakibine tokalaşmak için elini uzatan Semihova, skandal bir muameleyle karşılaştı. Ermeni sporcu, Semihova'ya tokat attı. Bu hareket karşısında Semihova'nın soğukkanlılığı ve dik duruşu dikkat çekti.
Karşılaşmanın ardından konuya ilişkin konuşan Azerbaycanlı karateci Semihova, "Onun seviyesine düşmemek, irade ve dayanıklılık gerektiriyordu. Biz millet olarak her zaman haysiyetimizi koruyoruz, her şeyi minder üzerinde ispatlıyoruz ve bayrağımızı yükselterek ve Ermeni sporculara Milli Marşımızı dinleterek, madalya töreninde onlara kürsüden bakıyoruz." dedi.
Son Dakika › Spor › Yenilgiyi hazmedemeyen Ermeni karateciden, kendisine el uzatan Azerbaycanlı rakibine utanç verici hareket - Son Dakika