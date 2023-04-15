Ermenistan'da düzenlenen şampiyonada skandal! Görevlinin elindeki Azerbaycan bayrağını alarak ateşe verdi - Son Dakika
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Ermenistan'da düzenlenen şampiyonada skandal! Görevlinin elindeki Azerbaycan bayrağını alarak ateşe verdi

15.04.2023 15:50

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılışında yaşanan skandal, izleyenleri şoke etti. Kimliği belirsiz bir şahıs, sahneye çıkarak görevlilerin elindeki Azerbaycan bayrağını alıp yaktı.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da dün düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılış töreninde kimliği bilinmeyen bir kişi, sahneye çıkarak Azerbaycan bayrağı taşıyan görevlinin elinden Azerbaycan bayrağını kaparak skandal bir harekete imza attı.

AZERBAYCAN BAYRAĞINI TAŞIYICIDAN KAPARAK ATEŞE VERDİ

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da dün düzenlenen ve uluslararası televizyonlarda canlı yayınlanan Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılış töreninde, şampiyonaya katılan ülkelerin bayrakları görevliler tarafından sahneye getirilmeye başlandı. Bu sırada sahneye gelen bir kişi, Azerbaycan bayrağını taşıyıcıdan kaparak ateşe verdi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BAYRAĞIN YAKILMASINI KINADI

Görevli bir kişi bayrağı yakan kişiye müdahale ederek sahne dışına çıkarttı. Yerel basın tarafından barış sürecini bozmaya yönelik bu davranış eleştirilirken Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Azerbaycan bayrağının yakılması şiddetle kınandı ve olayı gerçekleştiren kişiye ceza verilmesi istendi.

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Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan, Azerbaycan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ermenistan'da düzenlenen şampiyonada skandal! Görevlinin elindeki Azerbaycan bayrağını alarak ateşe verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ermenistan'da düzenlenen şampiyonada skandal! Görevlinin elindeki Azerbaycan bayrağını alarak ateşe verdi - Son Dakika
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