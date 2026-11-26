Ermenistan'da işitme engelli güreşte Türkiye şampiyon! U17 ve U20'nin madalya tablosuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ermenistan'ın Tsaghkadzor kentindeki şampiyonada Türkiye'yi temsil eden U17 ve U20 işitme engelliler grekoromen güreş milli takımları ülke sıralamasının zirvesinde yer aldı. Milli takımlar, 9'u altın, 8'i gümüş ve 3'ü bronz olmak üzere toplam 20 madalya kazandı.
Türkiye U17 ve U20 İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nı 9 altın, 8 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 20 madalya ile tamamlarken, ülke sıralamasında ise takım halinde şampiyon oldu.
Ermenistan'ın Tsaghkadzor kentindeki spor kompleksinde 25 Kasım - 1 Aralık 2026 tarihleri arasında yapılan İşitme Engelliler Grekoromen Stil Avrupa Güreş Şampiyonası'na 11 ülke katıldı. Türkiye Grekoromen Stil U17 ve U20 Milli Takımları, ülke sıralamasında şampiyon olurken toplam 20 madalya kazandı.
Grekoromen Stil Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 7 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamlayan U17 Milli Takımı'nda kilolarına göre kürsüye çıkan sporcular şu şekilde:
45 kg Çınar Demirci - gümüş
48 kg Musab Mert - altın
51 kg Yusuf Doğru - altın
55 kg Erhan Kurt - bronz
60 kg Muhammet Ekin - gümüş
65 kg Muhammed Tok - altın
71 kg İbrahim Şehri - altın
80 kg Umut Sabancı - altın
92 kg Osman Şimşek - altın
110 kg Fehmi Yusuf Duman - altın
Grekoromen Stil Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 2 altın, 6 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamlayan U20 Milli Takımı'nda kilolarına göre kürsüye çıkan sporcular şu şekilde:
55 kg Cemil Batan - gümüş
60 kg Feysel Taşni - gümüş
63 kg Ahmet Özcan Altınpınar - gümüş
67 kg Mehmet Üresin - altın
72 kg Hacı Yakup Ağırcan - gümüş
77 kg Berkan Bozkurt - gümüş
82 kg Ahmet Can Yavuz - bronz
87 kg Can Polat Akbay - altın
97 kg Ömer İşler - gümüş
130 kg Kerem Kaykunoğlu - bronz
Öte yandan şampiyonada grekoromen stil büyükler maçları yarın başlayacak. Büyüklerde ilk gün 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 ve 130 kilolarda maçlar yapılacak.
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