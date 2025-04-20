Eroğlu: 'Gençlerbirliği Süper Lig'de olacak' - Son Dakika
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Eroğlu: 'Gençlerbirliği Süper Lig'de olacak'

Gençlerbirliği teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası umutlu.

20.04.2025 23:41
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Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında sahasında Teksüt Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Ben inanıyorum ki Gençlerbirliği sezon sonu Süper Lig'de olacaktır." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eroğlu, maçın iki takım açısından da büyük önem taşıdığını belirterek, "Maça erken bir golle başladık. İstediğimiz başlangıcı yaptık ancak o dakikadan sonra oyunun hakimiyetini tam anlamıyla sağlayamadık. Geçişlerde yakaladığımız pozisyonlar vardı fakat değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.

Bandırmaspor'un kazandığı penaltıyla ilgili VAR kararını eleştiren Hüseyin Eroğlu, "Bizim bildiğimiz kadarıyla bu tarz pozisyonlarda VAR devreye girmez ama bugün müdahale edildi. Topa vurulduktan sonra ayağa çarpıyor. Ağır bir karar olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, ikinci yarıda yaptıkları oyuncu değişiklikleriyle oyunun kontrolünü ele aldıklarını vurgulayarak, "Oyunu rakip sahaya yıktık, birçok gol pozisyonu bulduk. Belki zeminin durumu, belki son vuruşlardaki eksiklik nedeniyle kazanamadık. Üzgünüz." şeklinde konuştu.

Ligde kalan üç maça dikkat çeken Eroğlu, "Şu an Karagümrük'ün bir puan gerisindeyiz. Üç maçımızı kazanıp rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Ben inanıyorum ki Gençlerbirliği sezon sonu Süper Lig'de olacaktır. Biz kendi oynayacağımız maçlara odaklanıp üç maçı da kazanmak istiyoruz. Fikstür avantajı bizde görünüyor ama tabii ki hiç bir maç oynamadan kazanılmıyor. Şimdi iyi bir istirahat ettikten sonra da Adanaspor maçı hazırlıklarına başlayacağız." dedi.

Tribünlerin doluluğunun takım üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu belirten Eroğlu, " Ankara'da böyle bir atmosferi görmek bizi çok mutlu etti. Oyuncularım da bu destekle daha çok motive oldu. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Onları Sakaryaspor maçına da davet etmek istiyorum. Stada gelirken görüyorum. Herkesin yanında çocuğu, kızı, oğlu var. Gelecekte bu çocukların hepsi Gençlerbirliği taraftarı olacaklar. Bizim de buna katkımız olduysa ne mutlu." yorumunu yaptı.

Eroğlu, Ümraniyespor maçının sonunda yaşanan olayla ilgili soruya da "Aile içerisinde bunlar yaşanıyor. Aramızda o problemi kaldırdık, çözdük. Şu an hedefe gidiyoruz. Böyle şeyler futbolda ilk defa olmuyor. Erhan da bizim çok değerli bir çalışanımız. Fırat da değerli bir oyuncumuz. Her oyuncu 11'de oynayabilir, sonra da oynayabilir. Ama içeride çözdüğümüz bir olay." yanıtını verdi.

Bandırmaspor cephesi

Teksüt Bandırmaspor Yardımcı Antrenörü Kerem Satılmış ise maçın ardından yaptığı açıklamada sahaya galibiyet hedefiyle çıktıklarını aktardı.

Maçın büyük bölümünde oyunu kontrol eden taraf olduklarını ifade eden Satılmış, "Kazanmak için geldik. Ancak maçın başında yaptığımız bireysel bir hatayla geri düştük. Bu da oyuna adapte olmamızı geciktirdi." diye konuştu.

İkinci yarıda daha fazla risk aldıklarını dile getiren Satılmış, "Top bizdeydi, oyuna hakim olan taraftık ve istediğimiz golü de bulduk." değerlendirmesinde bulundu.

Hakem kararlarına da değinen Satılmış, "Hakem maçı 70, 75. dakikaya kadar çok iyi yönetti. Ama son dakikalarda sanki maçın berabere bitmesini ister gibiydi. Uzatma dakikası da yetersizdi. Fenerbahçe-Galatasaray maçında gösterdiği hassasiyet bu maçta yoktu." diyerek sözlerini tamamladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Eroğlu: 'Gençlerbirliği Süper Lig'de olacak' - Son Dakika

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