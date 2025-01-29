Eroğlu: Hücum İçin İki Transfer İstiyoruz - Son Dakika
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Spor

Eroğlu: Hücum İçin İki Transfer İstiyoruz

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Gençlerbirliği teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, hücumda 2 yeni oyuncu almak istediklerini belirtti.

29.01.2025 17:57
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- Hüseyin Eroğlu: "Hücumda 2 isim istiyoruz"

ANKARA - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Hanousek gibi gelir gelmez oynayacak isimlere ihtiyacımız var. Hücumda 2 isim istiyoruz. Transferler konusunda oynayan, oynayarak gelen oyuncular istiyoruz" dedi.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında sahasında oynayacağı Iğdır FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Başkent ekibinde Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu, bugün gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Hücumda 2 isim istiyoruz"

Takımın son durumunu değerlendiren Hüseyin Eroğlu, transfer sürecine ilişkin açıklamalar yaptı. Takımdan başka oyuncunun ayrılmayacağını aktaran Eroğlu, "Enteresan bir lig yaşanıyor. Puan olarak herkes birbirine çok yakın. Sakaryaspor ve Şanlıurfaspor'un dahi play-off farkı var. Geldiğimizden beri 4 maçta 10 puan alarak önümüzdeki takımlarla puan farkını azalttık ve niyetimiz önlerine geçmek. 10 puan iyi ancak önümüze bakmak daha iyi. Transfer döneminde hücum oyuncusu çalışmamız var. Ara transfer zor. Hanousek gibi gelir gelmez oynayacak isimlere ihtiyacımız var. Hücumda 2 isim istiyoruz. Buğra en az 1 ay sakat belki oraya da bir orta saha transferi yapabiliriz. Transferler konusunda oynayan, oynayarak gelen oyuncular istiyoruz. Transfer ihtiyacımız var, bunu kısa sürede sonlandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Mete Kaan ve Elias, kendi isteğiyle ayrıldı"

Ligin 22. haftasında oynayacakları Iğdır FK maçı ile ilgili de konuşan Eroğlu, "Iğdır FK iyi transferler yaptı. Ligde altta görünüyorlar ama kadrosu oldukça güçlü. Hedefimiz evimizde 3 puan almak. Gençlerbirliği, altyapı ekolünü Türkiye'ye getiren takımların başında. Rahmetli İlhan Cavcav bunun mimarı. Ben futbolcuları genç-yaşlı olarak nitelendirmiyorum ancak hedefe giderken genç oyunculara da yer veren bir hocayım. Ancak asıl görev A takımı güçlendirmek ve Süper Lig'e çıkmak. Şu an antrenmanlara çıkan genç oyuncularımız var onları tanıyoruz. Mete Kaan kendi isteğiyle ayrıldı, bir de Elias ayrıldı. Çok geniş bir kadromuz yok. Her oyuncuya ihtiyacımız olduğunu futbolcularıma söyledim" cümlelerine yer verdi.

Mimaroğlu: "Ligin ilk maçından bu yana şampiyonluk istiyoruz"

Kırmızı-siyahlı ekibin tecrübeli ismi Metehan Mimaroğlu ise takımın ilk maçtan beri şampiyonluğu istediğini belirterek, "Son 4 maçı çok iyi geçirdik. Antrenmanda hocamızla çalıştığımızı sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Gol yememek önemli, çünkü bu ligde iyi savunma yapınca skora gitmek daha kolay oluyor. Ankara'da üst üste maçlar oynamak bizim için önemli çünkü evimizdeki maçlarda büyük avantaja sahibiz. Hiçbir takımdan korkmuyoruz. Hüseyin Eroğlu, işine dört elle sarılan bir isim. Oyuna sonradan giren, hiç süre almayan isimler de takıma sıkı sıkıya sarılıyor bu da bizi iyi bir takım yapıyor. Ligin ilk maçından bu yana şampiyonluk istiyoruz zaten. Play-off'tan ziyade her zaman ilk ikinin en güçlü adayıyız. Motivasyonumuz o yönde" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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