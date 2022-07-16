Erol Bulut: Takımı güçlendirmek için transfer sürecini hızlandırmamız gerekiyor

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, takımın güçlendirilmesi için yeni transferlere geç kalınmadan hız verilmesi gerektiğini söyledi.

Kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörü Erol Bulut, takımın lig çalışmalarını ve transfer sürecini değerlendirdi. Bulut, 19 Haziran itibarıyla çalışmalara başladığını ve takımda sistem değişikliklerine gittiklerini açıkladı. Futbolcuların ağır idman sürecinden geçirildiğini ve takıma katılacak yeni transferlerle lige hızlı girmeyi amaçladıklarını belirten Bulut, şu ana kadar iki transfer gerçekleştirildiğini hatırlatarak şöyle dedi:

"Bugüne kadar bir iki transfer yaptık. Ama yeterli değiliz. Almamız gereken birkaç transfer daha var. Üzerinde transfer komitemiz zaten çalışıyor. İlgilendiğimiz ve alma düşüncesinde olduğumuz Oyongo iyi bir oyuncu ama bir de aması var. Son iki sene az oynaması, sakatlığı ve doktorlarımızdan gelen rapor doğrultusunda sakıncalı olabileceğini söylediler ben buna kefil olmam sonuçta. Nitekim de zaten transfer gerçekleşmedi. Bu sene itibarıyla benim istediğim mevkileri açıkladım. Bu mevkileri sportif direktörümüze ve transfer komitesine ilettim. Bugün itibarıyla biraz yavaş gittiğimizi söyledim. Biraz daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Elimizdeki kadro yeterli değil. Hazırlık döneminde iyi maçlar yapıyoruz ancak bu lige yeterli değil. Kaliteyi arttırmamız gerekiyor. Bunu da en kısa zamanda gerçekleştireceğiz."Geçtiğimiz yıl transferler konusunda çok başarılı olunamadığını ve yeni transferlerle takıma güç katılacağını aktaran Bulut, "Sistemi değiştirdik. Daha önce iki sene oynanan sistemi geçen yıl değiştirmek istememiştim. Zaten ona göre de transfer yapmaya çalıştık. Geçen yıl transferlerde yüzde olarak çok başarılı olmasak da dediğim gibi bugünkü duruma da bakarsak yetersiz. Futbolcularımız bugüne dek elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Ben hiçbir zaman kaybetmeye tahammül etmeyen bir karaktere sahip olduğumdan dolayı kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. Sahaya galibiyet için çıkıyoruz. Ağır çalışıyoruz. En yakın zamanda gelecek yeni transferlerle bu takımın seviyesini biraz daha yukarılara çıkaracağız" ifadelerini kullandı.Bulut, Süper Lig'de karşılaşacakları ilk takımın Sivas olduğunu ve güçlü şekilde sahaya çıkmak istediklerini dile getirerek, "Sivas ligimizde en güçlü ekiplerden birisi. Son üç sezondur Avrupa'ya katılan bir ekibimiz. Biz hazırlıklarımızı Sivasspor deplasmanı için en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Geçen yıl ligin ilk üç sırasında yer aldık. Kendi evimizde iyiydik ama maalesef deplasmanda aldığımız skorlardan dolayı o görüntüyü veremedik. Deplasmanda çok pozisyona girdik ancak değerlendiremedik. Bu sene ilk maçımız Sivas'la olacak ve inşallah o görüntüyü değiştirmiş olacağız" dedi.

Bu yıl takıma yeni güç katılması gerektiğini söyleyen Bulut, "Yaşadığımız sıkıntılardan dolayı, aldığımız verdiğimiz transferlerden dolayı başkalarına suç atmaktansa kendimizi de eleştirmemiz lazım. Transferlerin çoğunda geçen yıl benim onayım vardı. Onlardan birkaç tanesi istediğimiz performansı vermedi. Bu sene bugün itibarıyla bitireceğimiz ya da hedefleyeceğimiz bir yer söyleyemeyeceğim. Kadromuzun üzerine bir şeyler koymamız lazım. Üç haftamız var yol kat etmemiz gerekiyor. Maalesef baktığımızda şu ana kadar yol kat edemedik" diye konuştu.