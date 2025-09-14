Ersu Şaşma'dan Madalya Beklentisi

Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı Ahmet Karadağ, Japonya'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler sırıkla atlamada finale kalan milli atlet Ersu Şaşma'dan yarın madalya beklediklerini söyledi.

Başkent Tokyo'daki organizasyonun ikinci gününde AA muhabirine konuşan genel cerrahi uzmanı da olan Karadağ, "Ersu, bizim madalya şansı olan atletlerimizden biri. Talihsiz bir şekilde elinden yaralandı. Çivili ayakkabısı parmağını kesti. Ancak sabah yaptığım son müdahalelerde gördüğümüz kadarıyla yarına daha iyi çıkabilecek gibi. İnşallah parmağı çok fazla zorlamazsa Ersu'dan madalya bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Tokyo'da 30 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklığı ve yüksek nem oranının atletleri zorladığını belirten Karadağ, "Gördüğünüz gibi Tokyo'da inanılmaz bir nem oranı var. Bütün atletler çok zorlanıyor. Özellikle, Avrupa'dan gelen atletler çok zorlanmakta." dedi.

Yarın erkeklerde maratonda 3 milli atletin yarışacağını hatırlatan Karadağ, "Dünyanın en zor yarışlarından bir tanesi maraton. Sezgin, çok iyi dereceler koşmaya başladı. Uzun süreden beri Etiyopya'da kamptaydı. Aynı zamanda İlhan ve Kaan da formdalar. Onlardan da iyi performans göstermesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yarın maratonda koşacak milli atletlere güvendiğini belirten Karadağ, "Bugün kadınlar maratonunda 30. olması beklenen bir sporcu 3. olabildi. O yüzden yarın ne olacağı belli değil. Çok sürprizlere açık, hava şartlarının bize ne getireceğini bilmiyoruz. İnşallah bizim sporcularımıza yarayacaktır. Bizim içimizden geçen bu durumu sporcularımızın avantaja döndürebilmesi." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin milli takım düzeyinde basketbol ve voleyboldaki başarılarını hatırlatan Karadağ, şunları dile getirdi:

"Voleybol ve basketbolun bizi burada ateşleyeceğini konuşmuştuk. Tokyo'da tribünler dolu. Dün 80 bin civarı seyirci vardı. Türkiye'de ne güzel ki futbol, basketbol ve voleybolda tribünleri doldurabiliyoruz. Aynı şekilde atletizmde de doldurabilmemiz lazım. Bunun için de yapmamız gereken ödevlerimiz var. En başta da sporcularımızın başarılı olması. Sporcularımız başarılı olursa onları seyretmeye gelenler de olacak."

Ersu Şaşma'nın final mücadelesi, yarın TSİ 13.49'da başlayacak.