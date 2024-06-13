Ersun Yanal, Amedspor\'un yeni teknik direktörü oldu

1'inci Lig'de mücadele edecek Amedspor'la anlaşan teknik direktör Ersun Yanal, özel uçakla Diyarbakır'a geldi.
1'inci Lig'e yükselen Amedspor, teknik direktörlük konusunda Ersun Yanal ile anlaştı. Yanal, özel jetle Diyarbakır'a geldi. Yanal'ı, Diyarbakır Havalimanı'nda kulüp yöneticileri ile taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, Yanal'ın fotoğrafıyla 'Hedef Süper Lig' yazılı pankartlar açtı. Yanal, kulübün Şehmus Özer Tesisleri'nde saat 16: 00'da düzenlenecek imza töreninin ardından, Amedspor'un resmi teknik direktörü olacak.
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