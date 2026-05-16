Ertuğrul Doğan'dan İbrahim Turgut'a Veda

16.05.2026 12:54
Doğan, Turgut'un aday olmama kararına üzüntü duyduğunu ve katkılarını takdir ettiğini belirtti.

Trabzonspor Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut'un olağanüstü kongre kararı alarak yeniden aday olmayacağını açıklamasını üzüntüyle karşıladığını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ertuğrul Doğan, "Görev süresi boyunca Çaykur Rizespor için büyük bir özveriyle çalışan, zamanını ve emeğini kulübünün geleceği adına samimiyetle ortaya koyan Sayın Turgut; sağduyulu yaklaşımı, yapıcı tavrı ve çözüm odaklı duruşuyla Türk futboluna çok önemli katkılar sunmuştur. Kulüpler Birliği Başkan Yardımcılığı görevinde bana yol arkadaşlığı yapan Sayın İbrahim Turgut ile birlikte, Türk futbolunun gelişimi adına birçok konuda ortak fikir alışverişinde bulunduk, çözüm üretmek adına mücadele verdik. Futbolumuzun sorunlarına karşı gösterdiği hassasiyet ve kulüplerimizin geleceğine dair ortaya koyduğu vizyon her zaman takdiri hak etmiştir. Aynı zamanda Karadeniz futbolunun birlik ve beraberlik ruhunu önemseyen bir anlayışla, Trabzonspor ile komşumuz Çaykur Rizespor arasındaki dostluk bağlarının güçlenmesine de değerli katkılar sağlamıştır" ifadelerini kullandı.

İbrahim Turgut'un Rize futbolu adına iz bırakan başkanlardan biri olduğunu da belirten Doğan, "Değerli kardeşim İbrahim Turgut'a Türk futboluna ve Çaykur Rizespor'a sunduğu katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında sağlık, huzur ve başarı diliyorum. Çaykur Rizespor camiasına da olağanüstü kongre sürecinde hayırlı sonuçlar temenni ediyorum" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
