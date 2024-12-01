Ertuğrul Doğan İkinci Kez Başkan - Son Dakika
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Ertuğrul Doğan İkinci Kez Başkan

Ertuğrul Doğan İkinci Kez Başkan

Trabzonspor'un genel kurulunda Ertuğrul Doğan, 1581 oyla yeniden başkan seçildi.

01.12.2024 18:17
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Trabzonspor Kulübünün olağan genel kurulunda, Ertuğrul Doğan yeniden başkanlığa seçildi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün süren ve tek listenin yer aldığı genel kurulda Doğan, geçerli 2595 oyun 1581'ini alarak ikinci kez başkanlığa getirildi.

Bordo-mavili kulüpte ikinci kez başkanlık görevine getirilen Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:

Asil Üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı, Murat İskender, Gözde Atasoy, Semih Hekimoğlu

Yedek Üyeler: Hüseyin Ekşi, Ali Beyazlı, Fatih Solak, İmdat Yılmaz, Serkan Neşat Soylu, Rıfat Çebi, Murat Cem Aşık

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ertuğrul Doğan İkinci Kez Başkan - Son Dakika

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