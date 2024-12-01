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Ertuğrul Doğan Yeniden Başkan

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Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Başkanı olarak güven tazeledi ve MHK'nın değişimini talep etti.

01.12.2024 19:05
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- Ertuğrul Doğan güven tazeledi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan:

"Avrupa'da başarı yakalayan bir kulübü 3 yıl içerisinde görmüş olacağız"

"MHK görevden alınmalıdır"

TRABZON - Trabzonspor'da yeniden başkanlığa seçilen Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çağrıda bulunarak, "MHK görevden alınarak, adaleti sağlayacak insanların göreve getirmek sizin sorumluluğunuzdadır" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da iki gün süren ve Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen olağan genel kurulun Ertuğrul Doğan, yeniden başkanlığına seçildi. Olağan seçimli genel kurulda, Ertuğrul Doğan seçime tek listeyle girdi. 15 sandıkta 9 bin 906 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyordu. Bordo-mavili kulübün 57 yıllık tarihinde 49. yönetim kurulu seçildi. 2 bin 595 delegenin oy kullandığı seçimde mevcut başkan Ertuğrul Doğan, bin 581 oy al alarak güven tazeledi.

"Avrupa'da başarı yakalayan bir kulübü 3 yıl içerisinde görmüş olacağız"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, sonucun açıklanmasının ardından, teşekkür konuşması için kürsüye geldi. Doğan, "Tek adaylı kongre olmasına rağmen katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. 19 aylık başkanlık dönemimde yönetim kurulu ile çok zorlu süreçten geçtik. Bankalar Birliğinden Kulübümüzü çıkardık. Çok önemli problemlerden kulübümüzü kurtarmış olduk. 19 ay önce verdiğim bir söz vardı. Bugün yapılan hamlelerin 1 yıl sonra ne anlama geldiğini göreceğiz. Trabzonspor'un ekonomik anlamda özgürlüğüne kavuşacağı, Avrupa'da başarı yakalayan bir kulübü 3 yıl içerisinde görmüş olacağız. Sportif anlamda bir mahcubiyetimiz var. Şenol Güneş ile bunu atlatacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"MHK görevden alınmalıdır"

Trabzonspor Kulübü'nün sadece kendi içindeki sorunlarla değil, Türk futbolundaki sistemsel çarpıklıklarla mücadele ettiğini belirten Doğan, "Trabzonspor tarihi hep bunlarla geçmiştir. Bu bağlamda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çağrıda bulunuyorum. Hakem hataları artık sadece bir tesadüf değil, sistemsel bir probleme dönüşmüştür. Trabzonspor bu yanlışların bedelini defalarca ödemiştir. Hacıosmanoğlu, MHK'nın bu yapısının futbolu adil yönetemediği açıktır. Artık köklü bir değişim şarttır. Hakemlerin performansı tarafsızca değerlendirileceği bir sistem kurulmalıdır. Mevcut MHK'yi görevden alarak adaleti sağlayacak insanların göreve getirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Adaletin olmadığı düzen ne emeğe saygı duyar ne de başarıya. Türk futbolunun artık bu yükü taşıyacak hali kalmamıştır. Bu haksızlıklar karşısında Trabzonspor hiç susmadı. Geçmişte de susmadı. Biz yönetim kurulu olarak hakkımızı her platformda her şekilde savunmaya devam edeceğiz. Bir şekilde Türk futboluna adalet gelecek. Trabzonspor misyonu sadece kendi hakları için değil, Türk futbolunun geleceği içinde savaşmaktır "dedi.

Ertuğrul Doğan Yeniden Başkan
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ertuğrul Doğan Yeniden Başkan - Son Dakika

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