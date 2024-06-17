Eryaman Sporcu Sağlığı ve Performans Merkezi'nde Sporculara Hizmet

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Sporcu Sağlığı, Performansı ve Hizmet Kalite Standartları Daire Başkanı Bayram Yalçınkaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Ankara'daki Eryaman Sporcu Sağlığı ve Performans Merkezi'nde sporcuların aradığı için her şeyin bulunduğunu belirterek, "Eryaman Sporcu Sağlığı ve Performans Merkezi tamamen sporculara yönelik bir laboratuvardır." dedi.

Türkiye'nin en önemli spor tesislerinden biri olan, bütün olimpik ve paralimpik branşlara hizmet eden Eryaman Sporcu Sağlığı ve Performans Merkezi'nde sporculara sağlık hizmeti sunuluyor.

Olimpiyat ve paralimpik oyunların yanı sıra diğer organizasyonlara da hazırlanan sporcular, Eryaman Sporcu Sağlığı ve Performans Merkezi'ni aktif kullanıyor.

Buraya gelen sporcuların mevcut sağlık ve olası sakatlık durumlarıyla yakından ilgileniliyor. Teknolojik aletlerle ölçümleri yapılan sporcular, sonuçlara göre hazırlanan programla antrenmanlarını sürdürüyor.

"Bir bilim adamının isteyeceği her şey burada bulunuyor"

Sporcu Sağlığı, Performansı ve Hizmet Kalite Standartları Daire Başkanı Yalçınkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eryaman Sporcu Sağlığı ve Performans Merkezi'nde sporcuların aradığı her şeyin bulunduğunu söyledi.

Eryaman Sporcu Sağlığı ve Performans Merkezi'nin hem sağlık hem de performans ölçümlerinin yapıldığını belirten Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"Eryaman Sporcu Sağlığı ve Performans Merkezi tamamen sporculara yönelik bir laboratuvardır. Bura sporcuların sağlıklı kalabilmesi için aranan tüm teknolojik aletler var. Sporcuların yapılan testlere göre risk analizlerinin yapıldığı, yaralanmalardan sonra yenilenmesi ve geri dönüşünün yapıldığı yerdir. Burada fizyoterapist, diyetisyen, performans ölçümü için spor bilimciler, spor hekimleri, diş hekimleri ve kendi analizlerini yapacağı laboratuvarı var. Buraya daha fazla neler katabiliriz, nasıl geliştirebiliriz, sporcularımızı bilimle daha ileri nasıl taşırız bunun çalışmasını yapıyoruz. Burada bilimsel gerçekliğin, detayların en ince ayrıntısına kadar işlendiği bir yer haline gelmesi için yeni projelerimiz var. Buradaki ekibi daha da güçlendireceğiz. SEM, TOHM ve olimpik sporcuların takibi ve sağlığıyla ilgili her türlü çalışmayı burada gerçekleştireceğiz. Ayrıca Eryaman Sporcu Sağlığı ve Performans Merkezi'nde bilime yeni şeyler katabileceğimizi düşünüyorum. Burada malzeme var, sporcu var. Bir bilim adamının isteyeceği her şey burada bulunuyor."

"Sporcularımızdan her zaman olumlu dönüşler alıyoruz"

Eryaman Sporcu Sağlığı ve Performans Merkezi'nde geliştirmeyi istedikleri bazı şeylerin olduğuna dikkati çeken Yalçınkaya, "Sporcularımızın geri dönüşlerini değerlendiriyoruz. Geri dönüşlerine göre de kendi öz eleştirimizi ve geliştireceğimiz noktaları belirliyoruz. Sporcularımız genelde bizden memnun. Tedavi için gelenler özellikle memnun oluyor. Sporcularımızdan her zaman olumlu dönüşler alıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bayram Yalçınkaya, Eryaman Sporcu Sağlığı ve Performans Merkezi'nin gelişmesine destek olan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır'a teşekkür etti.