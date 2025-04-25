Erzincan\'da U15 Güreş Müsabakaları Başladı

Erzincan'da U15 Türkiye Güreş Grup Müsabakaları, 35 ilden 725 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan U15 Türkiye Güreş Grup Müsabakaları, Yaşar Erkan Spor Salonunda başladı.

Müsabakalar öncesi açılış seremonisi yapıldı. Turnuva sonunda her sıklette ilk 10 dereceye girmeyi başaran güreşçiler, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından daha sonra belirlenecek bir ilde yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkını elde edecekler. - ERZİNCAN