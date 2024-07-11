Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Günü Voleybol Turnuvasının Şampiyonu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Günü Voleybol Turnuvasının Şampiyonu Oldu

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Günü Voleybol Turnuvasının Şampiyonu Oldu

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Günü 2024 Yılı Kurumlar arası düzenlenen Voleybol Turnuvasında şampiyon oldu. Turnuvaya 38 kurum katıldı ve Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, finalde Et Süt Kurumunu mağlup ederek şampiyonluk elde etti.

11.07.2024 09:20  Güncelleme: 09:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Günü 2024 Yılı Kurumlar arası düzenlenen ve 38 kurumun katılım sağladığı Voleybol Turnuvasının şampiyonu Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü oldu.

Yaklaşık 1 aydır devam eden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Günü 2024 Yılı Kurumlar arası voleybol turnuvasında Et Süt Kurumunu mağlup eden Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü şampiyon oldu.

Erzincan Merkez Yaşar Erkan Kapalı Spor salonunda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Günü 2024 Yılı Kurumlar arası Voleybol turnuvasının final maçına Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Emniyet Müdür yardımcıları, şube müdürleri, birim amirleri ve aileleri ile sporseverler katıldı.

İlk olarak oynanan 3'ncülük, 4'ncülük mücadelesinde kazanan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü oldu. Ardından oynanan final mücadelesinde İl Emniyet Müdürlüğü - Et Süt kurumunu mağlup ederek 2024 yılı şampiyonu oldu.

Turnuvaya katılım sağlayan tüm kurumlara teşekkür eden Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Günü 2024 Yılı Kurumlar arası düzenlediğimiz voleybol turnuvasına 38 kurumumuz katıldı. Yaklaşık 1 aydır maçlar devam ediyor. Bugün 3'ncülük, 4'ncülük ve hemen akabinde final maçlarımızı oynadık. Zorlu mücadelenin ardından İl Emniyet Müdürlüğü 1'nci, Et Süt Kurumu 2'nci, Gençlik Spor 3'ncü ve Erzincan Belediye İtfaiye 4'ncü oldu. Tüm katılım sağlayan takımlarımıza teşekkür ediyorum. Derece yapan kurumlarımızı da tebrik ediyorum. Undan böyle bu turnuvalarımızı geleneksel hale getireceğiz. İnşallah katılan kurum sayılarımız her yıl artar" diyerek sözlerimi tamamladı.

Anlamlı bir şampiyonluk elde ettiklerini belirten Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, "Ekibimi ve tabi ki diğer kurumlarımızı da tebrik ediyorum. 1 aydan fazla süredir çok güzel maçlar oynadılar. Biz iyiydik şampiyon olduk. Diğer kurumlarımızda çok iyi mücadele ettiler. Bu turnuvanın düzenlenmesinde başta Valimiz Hamza Aydoğdu ve Gençlik Spor İl Müdürümüz Volkan Burak Mumcu'ya teşekkür ediyorum" dedi.

Şampiyon olan Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü kupasını İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt tarafından verilirken oyuncular ve aileleri büyük coşku yaşadı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Erzincan, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Günü Voleybol Turnuvasının Şampiyonu Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:12 Erdoğan’ın ülkeye gelmesini beklemişler ABD’li 28 siyasetçiden Blinken’a şikayet mektubu Erdoğan'ın ülkeye gelmesini beklemişler! ABD'li 28 siyasetçiden Blinken'a şikayet mektubu
03:47 Japonya’nın ilk kadın başsavcısı göreve başladı Japonya'nın ilk kadın başsavcısı göreve başladı
02:33 Sanchez’den NATO Zirvesi’ne damga vuran Gazze mesajı Çifte standart vurgusu yaptı Sanchez'den NATO Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı! Çifte standart vurgusu yaptı
23:52 Sonuç bildirgesi yayımlandı NATO zirvesine 2026’da Türkiye ev sahipliği yapacak Sonuç bildirgesi yayımlandı! NATO zirvesine 2026'da Türkiye ev sahipliği yapacak
22:34 İddianameden detaylar çıktı Engin ve Dilan Polat’ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi İddianameden detaylar çıktı! Engin ve Dilan Polat'ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi
09:24 Darwin Nunez, Kolombiyalı taraftarları yumrukladı Darwin Nunez, Kolombiyalı taraftarları yumrukladı
09:14 Taraftar yolunu gözlüyordu İşte En-Nesyri’nin Fenerbahçe’ye geleceği tarih Taraftar yolunu gözlüyordu! İşte En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye geleceği tarih
08:59 NATO Zirvesi sonuç bildirgesinde 4 ülkeye açık uyarı: Rusya’ya yardımı acilen kesin NATO Zirvesi sonuç bildirgesinde 4 ülkeye açık uyarı: Rusya'ya yardımı acilen kesin
08:11 1,5 yıl önce ayrılan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz barıştı 1,5 yıl önce ayrılan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz barıştı
07:49 Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel’den 3. bebek müjdesi Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel'den 3. bebek müjdesi
07:35 Yüzmek için denize girdi, 36 saat mahsur kalarak dalgalarla boğuştu Yüzmek için denize girdi, 36 saat mahsur kalarak dalgalarla boğuştu
07:05 Afyonkarahisar’da korkutan deprem Vatandaşlar panikle sokaklara fırladı Afyonkarahisar'da korkutan deprem! Vatandaşlar panikle sokaklara fırladı
05:25 Dünya liderleri aynı sofrada Erdoğan, Biden onuruna verilen yemeğe katıldı Dünya liderleri aynı sofrada! Erdoğan, Biden onuruna verilen yemeğe katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 10:05:41. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Günü Voleybol Turnuvasının Şampiyonu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement