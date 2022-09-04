Erzurum'da "2. Geleneksel Rahvan At Yarışları" düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da "2. Geleneksel Rahvan At Yarışları" düzenlendi

04.09.2022 16:30
Erzurum'da "2. Geleneksel Rahvan At Yarışları" düzenlendi

Erzurum'da, büyükşehir ve Yakutiye Belediyesinin ev sahipliği ile Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun katkılarıyla "2. Geleneksel Rahvan At Yarışları" düzenlendi.

Erzurum'da, büyükşehir ve Yakutiye Belediyesinin ev sahipliği ile Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun katkılarıyla "2. Geleneksel Rahvan At Yarışları" düzenlendi.

Yakutiye ilçesine bağlı Umudum Mahallesi Rahvan At Yarış Tesisleri'ndeki yarışlarda, 40'ın üzerinde ilden gelen sporcu dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Çeşitli kategorilerde düzenlenen yarışlarda 70'in üzerinde yarışçı tozlu yollarda atlarını sürdü.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AA muhabirine, rahvan atlarının Orta Asya'dan Anadolu'ya geldiğini söyledi.

Tarihten bu yana bu tür organizasyonların yapıldığını anımsatan Uçar, "Bu yarışlar ezelden beri bu topraklarda yapılmaktaydı. Özellikle Erzurum'un köylerinde rahvan at meraklıları çoktur. Biz de geçen sene yaptığımız bu tesislerde bu işi profesyonel anlamda yaparak geleneksel hale getirmek istedik." dedi.

Uçar, yarışların bu yıl ikincisini düzenlediklerini ifade ederek, "Geçen sene de yoğun bir katılım olmuştu ve bu sene büyükşehir belediyemiz ile ortak düzenledik. Bugün de çok yoğun bir katılım var. Yarışlar panayır, şenlik havasında geçiyor." diye konuştu.

Vatandaşların ilgisinden memnun kaldıklarını anlatan Uçar, sonraki yıllarda da bu tür organizasyonları düzenleyeceklerini aktararak, "Rahvan atı hem kendini hem de binicisini yormayan kendi stilinde koşan bir attır. Atalarımız bu nedenle uzun seferlerindeki ziyaretlerinde bu atları kullanmışlar. Biz de bu atı seviyoruz ve onun bu topraklarda daha fazla yaşatılması için elimizden gelen her türlü desteği sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Rahvan at yarışları nefes kesti Rahvan at yarışları nefes kesti KAZADA ÖLEN ÖZGE ÖĞRETMEN, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI KAZADA ÖLEN ÖZGE ÖĞRETMEN, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Kaynak: AA

Yakutiye, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurum'da '2. Geleneksel Rahvan At Yarışları' düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:59 İngiliz istihbarat birimi MI5, yıllık 37 bin 757 poundluk maaşla kilolu ve çevik istihbaratçı ilanı verdi
15:11 Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilerin SİHA'lara iftira attığını söyleyen Selçuk Bayraktar'a: Devlete ait orası kişiye değil
15:11 Resmi Gazete'de yayımlandı! İşsizliğin ve enflasyonun tek haneye düşmesi beklenirken dolar kurunun 3 yıl boyunca yükseleceği öngörüldü
14:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin önünde iki kritik konu bulunuyor
14:41 Ece Erken oğlu için büyücü kılığına girdi
14:41 Boşandığı eşiyle kardeşinin birlikte olduğu konuşulan Emine Ün tatile çıktı
14:39 ABD'li "yenge" coştu! Halsey KüçükÇiftlik Park'ta Türkçe konuşunca izleyenler alkış tufanı kopardı
13:54 Sakarya'da denize girmek yasaklandı
13:29 İstanbul'da yürek sızlatan anlar! Yangında mahsur kalan anne çocuğunu aşağı attı
13:27 Tıp fakültesini kazanan Suriyeli Faris, Hatay'da ismi açıklanmayan bir grup tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 16:30:11. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da "2. Geleneksel Rahvan At Yarışları" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement