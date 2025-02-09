Erzurum'da Buz Duvarı Tırmanış Şampiyonası

Spor

Türkiye Buz Duvarı Tırmanış Şampiyonası, Erzurum'da gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Palandöken Kayak Merkezi'nin 2 bin 200 rakımdaki güney pistinde oluşturulan ve yapaylığı ile Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Mustafa Tekin Ice Park'ta düzenlenen şampiyonada 60 sporcu mücadele etti.

Şampiyonada dereceye giren sporcular şöyle:

Kadınlar Lider:

1- Aysel Balcı (Samsun)

2- Ayşe Betül Durak (Trabzon)

3- Meltem Sayar (Erzurum)

Büyük Erkekler Lider:

1- Bülent Aktaş (Bursa)

2- Atilhan Sancak (Trabzon)

3- Mahmut Said Durak (Erzurum)

Genç Erkek-A Lider:

1- Kıvanç Kütüker (Erzurum)

2- Mehmet Akif Emeç (Erzurum)

3- Orhan Karadayı (Erzurum)

Genç Erkek-A Hız:

1- Orhan Karadayı (Erzurum)

2- Mehmet Akif Emeç (Erzurum)

3- Semih Amil (Erzurum)

Kadınlar Hız:

1- Aysel Balcı (Samsun)

2- Ayşe Betül Durak (Trabzon)

3- Ayşegül Bozkurt (Erzurum)

Erkekler Hız:

1- Yusuf Sadi Özbayraktar (Erzurum)

2- Osman Zeki Yazıcı (Rize)

3- Ömer Faruk Baybars (Erzurum)