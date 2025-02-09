Erzurum'da Buz Duvarı Tırmanış Şampiyonası

Türkiye Buz Duvarı Tırmanış Şampiyonası, Erzurum'da gerçekleştirildi.
Yapılan açıklamaya göre, Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Palandöken Kayak Merkezi'nin 2 bin 200 rakımdaki güney pistinde oluşturulan ve yapaylığı ile Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Mustafa Tekin Ice Park'ta düzenlenen şampiyonada 60 sporcu mücadele etti.
Şampiyonada dereceye giren sporcular şöyle:
Kadınlar Lider:
2- Ayşe Betül Durak (Trabzon)
3- Meltem Sayar (Erzurum)
Büyük Erkekler Lider:
1- Bülent Aktaş (Bursa)
2- Atilhan Sancak (Trabzon)
3- Mahmut Said Durak (Erzurum)
Genç Erkek-A Lider:
1- Kıvanç Kütüker (Erzurum)
2- Mehmet Akif Emeç (Erzurum)
3- Orhan Karadayı (Erzurum)
Genç Erkek-A Hız:
1- Orhan Karadayı (Erzurum)
2- Mehmet Akif Emeç (Erzurum)
3- Semih Amil (Erzurum)
Kadınlar Hız:
1- Aysel Balcı (Samsun)
2- Ayşe Betül Durak (Trabzon)
3- Ayşegül Bozkurt (Erzurum)
Erkekler Hız:
1- Yusuf Sadi Özbayraktar (Erzurum)
2- Osman Zeki Yazıcı (Rize)
3- Ömer Faruk Baybars (Erzurum)
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