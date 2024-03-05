Erzurum'da düzenlenen Deaflympics'te curling erkekler müsabakaları başladı - Son Dakika
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Erzurum'da düzenlenen Deaflympics'te curling erkekler müsabakaları başladı

Erzurum\'da düzenlenen Deaflympics\'te curling erkekler müsabakaları başladı

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda curling erkekler müsabakaları başladı. Türkiye-Polonya, Macaristan-Güney Kore, İsviçre-Çin ve Ukrayna-İtalya karşılaşmaları yapıldı. Türkiye, ilk maçında Polonya'ya 17-3 mağlup oldu. Müsabakalar yarın devam edecek.

05.03.2024 23:23  Güncelleme: 23:24
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Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) curling erkekler müsabakaları başladı.

Erzurum Curling Salonu ve Sürat Pateni Salonu'nda, Türkiye- Polonya, Macaristan- Güney Kore, İsviçre-Çin ve Ukrayna- İtalya karşılaşmaları yapıldı.

Türkiye, ilk maçında Polonya'ya 17-3 mağlup oldu.

Müsabakalar yarın devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Erzurum'da düzenlenen Deaflympics'te curling erkekler müsabakaları başladı - Son Dakika

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