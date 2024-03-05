Erzurum\'da düzenlenen Deaflympics\'te curling erkekler müsabakaları başladı

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) curling erkekler müsabakaları başladı.
Erzurum Curling Salonu ve Sürat Pateni Salonu'nda, Türkiye- Polonya, Macaristan- Güney Kore, İsviçre-Çin ve Ukrayna- İtalya karşılaşmaları yapıldı.
Türkiye, ilk maçında Polonya'ya 17-3 mağlup oldu.
Müsabakalar yarın devam edecek.
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Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, Kemeraltı Mahallesi'nde halk buluşması etkinliği düzenledi. Yazıcı, Marmaris'in geleceği için hazırladıkları projeleri yakında açıklayacaklarını belirtti. Vatandaşlarla bir araya gelen Yazıcı, sanatta ve sporda Türkiye'ye örnek sporcuların çıkması için mücadele edeceklerini vurguladı. AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ise Yazıcı'ya destek vererek, Marmaris'in geleceği için oy istedi.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. hafta erteleme maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş Safi Çimento'yu 43-38 mağlup etti. İlk yarıyı 21-18 önde tamamlayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ın ligdeki ilk mağlubiyetini yaşattı ve 15. maçında 14. galibiyetini elde etti.
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu dördüncü maçında Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, konuk ettiği Alman temsilcisi Telekom Baskets Bonn'u 98-85 mağlup etti. Galatasaray, Sinan Erdem Salonu'nda oynanan maçta üstünlüğünü koruyarak galibiyete ulaştı.
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında yapılan açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Akyurt Belediyesi'nin gençlere ve geleceğe yönelik projelerinden biri olan yüzme havuzu ve gençlik merkezi inşaatı tamamlandı. Ankara'nın Akyurt ilçesinde yapılan tesis, Akyurtluların yanı sıra diğer ilçe vatandaşlarının da kullanabileceği bir görünüme kavuştu.
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