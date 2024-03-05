Erzurum\'da düzenlenen Deaflympics\'te curling erkekler müsabakaları başladı

Akyurt Belediyesi Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi İnşaatını Tamamladı

Akyurt Belediyesi'nin gençlere ve geleceğe yönelik projelerinden biri olan yüzme havuzu ve gençlik merkezi inşaatı tamamlandı. Ankara'nın Akyurt ilçesinde yapılan tesis, Akyurtluların yanı sıra diğer ilçe vatandaşlarının da kullanabileceği bir görünüme kavuştu.