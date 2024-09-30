Erzurum Gençlik Spor, TVF 2. Ligine Merhaba Dedi - Son Dakika
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Erzurum Gençlik Spor, TVF 2. Ligine Merhaba Dedi

Erzurum Gençlik Spor, TVF 2. Ligine Merhaba Dedi

Erzurum'u TVF 2. Liginde temsil eden Gençlik Spor Kulübü, sezonun ilk maçında Bingöl Yeni Solhanspor ile karşılaşacak. Takım, hazırlıklarını tamamlayarak büyük bir heyecanla maçı bekliyor.

30.09.2024 15:00  Güncelleme: 15:02
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Erzurum'u TVF 2. Liginde temsil edecek olan Gençlik Spor, 2024-2025 sezonunun ilk maçında Pazar günü ETÜ Spor Salonu'nda Bingöl Yeni Solhanspor ile karşı karşıya gelecek. Filenin Dadaşları, lig için son rötuşlarını yapıyor.

Erzurum'u bu sezon Türkiye Voleybol Federasyonu (TV) 2. Liginde temsil edecek olan Gençlik Spor Kulübü, Pazar günü ilk sınavına ETÜ Spor Salonu'nda çıkacak.

Erzurum Gençlik Spor Kulübü Voleybol Takımı, Yeni Solhanspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Başantrenör Mehmet Kırık ile Yardımcısı Selami Uğurlu nezaretinde sürdürüyor. Aşkale Spor Salonu'nda son hazırlıklarını yapan Filenin Dadaşları, büyük bir heyecanla ligin başlamasını bekliyor.

Tarihinde ilk kez erkeklerde 2. Ligde boy gösterecek olan Erzurum Gençlik Spor Kulübü, ilk maçında galibiyeti hedefliyor. 6 Ekim 2024 Pazar günü Saat 13: 00'da Bingöl Yeni Solhan ile sezonun ilk mücadelesine çıkacak olan Gençlik Spor Voleybol Takımında Başantrenör Mehmet Kırık tüm sporseverleri ETÜ Spor Salonu'na davet etti.

Çakmur'dan başarı dileği

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, yıllar sonra erkeklerde bir voleybol takımının Dadaşlar Diyarını 2. Ligde temsil edeceğini belirterek, Gençlik Spor Kulübü Voleybol Takımına başarılar diledi.

Çakmur, "Teknik heyet ve sporcularımıza zorlu lig öncesinde başarılar diliyorum. İnşallah TVF 2. Liginde başarılı bir sezon geçiririz. Tüm sporseverleri Pazar günü saat 13: 00'da Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'na bekliyoruz" dedi.

Mehmet Kırık ve Selami Uğurlu'dan oluşan Teknik ekip yönetimindeki Erzurum Gençlik Spor Voleybol Takımı şu sporculardan oluşuyor: Abdullah Belik, Burak Polat, Mustafa Sızlağ, Emirhan Baburşah, Hakan Emre Çiloğlu, Uğur Orundaş, Caner Annak, Ulvi Eren Turda, Yusuf Ateş, Furkan Ağbal, Sefa Yıldız, Mustafa İnce, Ramazan Furkan Baysal.

Erzurum Gençlik Spor'un yer aldığı TVF 2. Liginde şu takımlar bulunuyor: Serhat Ardahan 75 Spor, Kozluk Sportif Faaliyetler, Bingöl Spor Lisesi, Yeni Solhan Spor, Kayapınar Halk Eğitim, Midyat Belediyespor, Muş Lalezar Spor, Erciş Belediyespor, Tuşba Gençlik Merkezi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurum Gençlik Spor, TVF 2. Ligine Merhaba Dedi - Son Dakika

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