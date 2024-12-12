Erzurum'un Muay Thai Başarısı - Son Dakika
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Erzurum'un Muay Thai Başarısı

Erzurum\'un Muay Thai Başarısı

Erzurum Gençlik Spor Kulübü, Antalya'da bir altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı.

12.12.2024 13:12
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Erzurum Gençlik Spor Kulübü Muay Thai sporcuları Antalya'da bir altın, bir gümüş bir de bronz madalya ile döndü.

Erzurum Gençlik Spor Kulübü Muay Thai'de Dadaşların yüzünü güldürürken, Türk bayrağını göndere çektirdiler. Antrenör Ümit Bingöl yönetiminde Antalya'da Ringe çıkan altı sporcudan üçü kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

28 ülkenin katılımı ile Antalya'da düzenlenen 12. IFMÜ Uluslararası Muay Thai Açık Kupası'nda Erzurum ve Türkiye'yi temsil eden sporculardan Ömer Faruk Bingöl altın madalya kazanarak şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Hiranur Kaya ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Ömer Asaf Özkan ise bronz madalya elde etti. Üç sporcu kazandıkları madalyaların sevincini kafile başkanı Emre Şahin, Antrenör Ümit Bingöl ve Ömer Tahur ile birlikte yaşadı.

Kafile Başkanı Emre Şahin yönetici Ömer Tahur ve Antrenör Ümit Bingöl, altı sporcu ile katıldıkları Antalya Açık Kupasında üç sporcunun bir altın, bir gümüş bir de bronz madalya kazanmasının sevincini yaşadıklarını söylediler. Sporcuları tebrik eden yönetici ve antrenörler, kendilerine destek olan sponsorlara ve idarecilere teşekkür ettiler. Kafile Başkanı Emre Şahin, "Bize destek olan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez'e teşekkür ederiz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurum'un Muay Thai Başarısı - Son Dakika

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