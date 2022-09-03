Federasyon Başkanı Doç. Dr. Ömür Fatih Karakullukçu'ya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Uluslararası Okul Sporları Teknik Komisyon Başkanı Nihat Doker ve İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz da eşlik etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Vali Okay Memiş, Okul Sporları Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Ömür Fatih Karakullukçu'yu kabul etti - Son Dakika

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