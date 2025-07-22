Erzurum Yüzme Takımı Başarılarıyla Dikkat Çekiyor - Son Dakika
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Erzurum Yüzme Takımı Başarılarıyla Dikkat Çekiyor

Erzurum Yüzme Takımı Başarılarıyla Dikkat Çekiyor
22.07.2025 13:30
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Erzurum Gençlik Spor Kulübü, Mersin ve Konya'daki yarışmalarda önemli madalyalar kazanarak başarıya imza attı.

Erzurum Gençlik Spor Kulübü Yüzme Takımı, devlere kafa tutuyor. Denizi olmayan karlar şehri Dadaşlar diyarının kulaçları aldıkları başarılarla gururlandırıyor. Antrenörler Beyza Özer, Ufuk Tepegün ve Furkan Alişan yönetimindeki Erzurum ekibi Mersin'den sonra Konya'da da kürsüye çıktı.

Deniz seviyesinden 1890 metre yükseklikte bulunan ve denizi olamayan Erzurum yüzmede devlere kafa tutuyor. Dadaşlar gittikleri yarışlardan madalyalarla dönerken, kürsünün vaz geçilmezleri arasında yer alıyor. Antrenörler Beyza Özer, Ufuk Tepegün ve Furkan Alişan yönetimindeki Erzurum Gençlik Spor Kulübü, yüzmede Dadaşların göğsünü kabartmaya devam ediyor. Dadaş kulaçlar, Mersin'den sora Konya'da da kürsüye çıkarken, madalyalara ambargo koydu. Türkiye'nin dev kulüplerini geride bırakan Erzurum Gençlik Spor yüzmedeki başarısıyla alkış alıyor. Mavi-beyazlı yüzücüler, Erzurum Gençlik Spor Kulüp Başkanı Erdoğan Dönmez ve yönetim kurulu üyelerini de sevince boğdu.

Önce Mersin'de kürsüye çıktı

Erzurum Gençlik Spor Kulübü Yüzme takımı, antrenörler Beyza Özer, Ufuk Tepegün ve Furkan Yıldırız yönetiminde önce Mersin'de madalyalara ve kupaya kulaç attı. Türkiye Yüzme Federasyonu 9-10-11 yaş Ulusal Gelişim Ligi 1. Etap - Mersin Grup Yarışlarında Erzurum Gençlik ve Spor kulübü yüzücüleri, 65 spor kulübü, 556 sporcu arasında hem takım yarışlarında hem de bireysel yarışlarda aldığı madalyalarla Erzurumluların göğsünü kabarttı. Takım olarak ; 4x50 karışık bayrak kız takımı 3., 4x50 karışık bayrak erkek takımı 2., 4x100 karışık erkek bayrak takımı 4., 4x50 serbest bayrak erkek takımı 4. Oldu. Mersin'deki Grup Yarışmalarında Erzurum Gençlik Spor Kulübü Bireyselde yarışlara 19 sporcu ile katıldı. Erzurum Gençlik Spor'un başarılı kulaçları, 5 altın, 12 gümüş, 15 bronz madalya kazandı. Yarışlarda 19 sporcu da barajı geçerek TYF Ulusal Gelişim Ligi 2. Etap (Türkiye Yarı Finalleri) yarışlarına katılmaya hak kazandı.

Yağmur Gedikli'ye TYF Ödülü

Erzurum Gençlik Spor Kulübü Yüzme takımı hem takım yarışlarında hem de bireysel müsabakalarda elde ettiği madalyalarla Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u da gururlandırdı. Çakmur, kulüp başkanı Erdoğan Dönmez nezdine sporcu ve antrenörleri tebrik etti. Mersin'deki grup yarışlarda 12 yaş en iyi 4 kadın sporcu kategorisinde Erzurum Gençlik Spor'dan Yağmur Gedikli, TYF ödülü alarak başarının mutluluğunu ikiye katladı.

Konya'da Erzurum Bayrak Takımı üçüncü oldu

Türkiye Yüzme Federasyonu 9-10-11 yaş Ulusal Gelişim Ligi 2. Etap - Konya Grubu'nda da Dadaş kulaçlar havuzda fırtına gibi esti. Türkiye Yarı Finalleri Yarışlarında, Erzurum Gençlik Spor Kulübü yüzücüleri, 72 spor kulübü ve 825 sporcu arasında Takım olarak, 4x50 karışık bayrak erkek takımı 3. olarak bronz kupanın sahibi oldu. 4x50 karışık bayrak kız takımı 4., 4x100 serbest bayrak kız takımı 4., 4x50 serbest bayrak kız takımı 4., 4x100 karışık bayrak kız takımı 4. Olarak ilk dört takım arasında yer aldı. Erzurum Gençlik Spor Kulübünün gelecek vaat eden kulaçları, Bireyselde 1 altın madalya, 5 gümüş madalya, 8 bronz madalya kazanarak antrenörler Beyza Özer, Ufuk Tepegün ve Furkan Alişan'ı gururlandırdı.

Erzurum'dan 5 yüzücü barajı geçerek, TYF UGP Türkiye Finallerine katılma hakkı elde etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurum Yüzme Takımı Başarılarıyla Dikkat Çekiyor - Son Dakika

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