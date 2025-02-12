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Erzurumspor'dan Yeni Transferler

Erzurumspor\'dan Yeni Transferler

Erzurumspor, Mehmet Taş, İlkan Sever, Erkan Anapa ve Şerefhan Sağlık'ı kadrosuna kattı.

12.02.2025 09:44
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Erzurumspor FK, transfer döneminde Mehmet Taş, İlkan Sever, Erkan Anapa ve Şerefhan Sağlık'ı renklerine bağladı.

Erzurumspor transfer çalışmalarında son olarak Sarıyer forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Mehmet Taş'la sezon sonuna kadar, Altınordu FK'dan aynı zamanda U 20 milli takım forması giyen santrafor İlkan Sever'le 3.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Erzurumspor FK Kulüp Başkanı Ahmet Dal yaptığı açıklamada, "Çok değerli iki futbolcumuzun camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, şanlı formamız altında başarı diliyorum" dedi. Öte yandan futbolcuların forma numaraları belli oldu. Mehmet Taş 6, İlkan Sever 7 numaralı formayı terletecek. Erzurumspor FK tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Sevgili Mehmet ve İlkan'a büyük Erzurumspor ailemize hoş geldin diyor, mavi beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Bu arada 2021-22 sezonunda mavi-beyazlı takımın formasını terleten ve son olarak Giresunspor forması giyen Erkan Anapa'yla 2,5 yıllık resmi sözleşme imzalandı. Yapılan açıklamada, "Camiamıza hayırlı olsun! Futbolcumuzun sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Zonguldakspor FK ile anlaşmaya varılmıştır" ifadesi kullanıldı. Erzurumspor FK, Denizlispor forması giyen genç file bekçisi Şerefhan Sağlık'la 3,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Erzurumspor Futbol Kulübü altyapısında yetişen ve uzun yıllar Futbol A Takımı formasını terleten Özgür Sert'in ise sezon sonuna kadar Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A'Ş'ye geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldı. Mavi-beyazlı takım tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi, "En zor dönemlerde büyük fedakarlık göstererek mavi beyazlı formamız için savaşan ve mücadele eden sevgili Özgür'e ve Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş'ye başarılar dileriz" - ERZURUM

Kaynak: İHA

Mehmet Taş, erzurum, Futbol, Son Dakika

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