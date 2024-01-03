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Erzurumspor FK, Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Erzurumspor FK, Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarına başladı

Erzurumspor FK, ligin ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. İlk yarıda aldığı sonuçlarla 12. sırada yer alan takım, Antalya kampında hazırlık maçları yapacak ve Teksüt Bandırmaspor maçı için Bandırma'ya geçecek.

Erzurumspor FK, Antalya\'da ikinci yarı hazırlıklarına başladı
03.01.2024 - 09:56,
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Erzurumspor FK, ligin ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Ligin ilk yarısında oynadığı 17 maçta aldığı 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyette puan cetvelinin 12',nci sırasında bulunan Erzurumspor FK rakip fileleri 17 kez havalandırırken kalesinde 20 gol gördü. 19 puana sahip olan mavi-beyazlı takım Antalya kampında bir hazırlık karşılaşmasına çıkacak. Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile 06 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'da hazırlık karşılaşması yapacak olan Erzurumspor FK, 12 Ocak Cuma Antalya'da yapacağı son antrenmanla Teksüt Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak, Bandırma'ya geçecek.

Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetimindeki Erzurumspor FK, Antalya kampında şu oyuncular bulunuyor; Göktuğ Bakırbaş, R. Oğuzhan Yağcı, Fırat Aymak, Muhammed Emin, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Fırat Şaşi, Yakup Kırtay, Enes Yiğit, Orhan Ovacıklı, Süleyman Koç, Celal Hanalp, Gürkan Varlık, Furkan Özhan, Ufuk Budak, Güney Yılmaz, Cengizhan Bayrak, M. Taha Ağdağ, Batuhan Artarslan, Estrela, Sefa Akgün, M. Emin Yavaş, Eren Özdemir, Özgür Sert, Alican Özfesli, Alperen Karaca, Herolind Shala, Eren Tozlu, Mikhail Rosheuvel, Hüseyin Mevlütoğlu ve Yiğit Türkmen - ERZURUM

Kaynak: İHA
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