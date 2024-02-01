Erzurumspor FK, Astor Enerji Şanlıurfaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

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Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, hafta sonu karşılaşacağı Astor Enerji Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı Manisaspor karşısında 2-0'lık net bir skorla galip gelen Erzurumspor, hafta sonu oynayacağı Astor Enerji Şanlıurfaspor maçı için kendi tesislerinde çalışmalarını devam ettiriyor. Ligde aldığı 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyetle puan cetvelinin 12. sırasında yer alan mavi-beyazlı takım için Astor Enerji Şanlıurfaspor maçı büyük bir önem taşıyor. Rakip fileleri 20 kez havalandıran ve kendi kalesinde de 20 gol gören Erzurumspor 23 puana sahip. 4 Şubat 2024 tarihinde saat 13: 30'da Erzurumspor'un rakibi olacak olan Astor Enerji Şanlıurfaspor ise 19 puan ile ligin 15. sırasında yer alıyor ve küme düşmeme mücadelesi veriyor.

Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetimindeki Erzurumspor, mutlak üç puan parolasıyla Şanlıurfa'ya bilenirken, futbolcuların hırslı ve moralli oldukları gözlerden kaçmadı. Mavi-beyazlılar, Kazım Karabekir Stadı'nda yaptığı çift kale maçıyla Pazar gün oynayacağı Şanlıurfa mü sabakasının provasını yaptı. Teknik Patron Hakan Kutlu, oyuncularına Pazar günkü mücadelede yapmaları gerekenleri tek tek anlattı. - ERZURUM