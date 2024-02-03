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Erzurumspor FK, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u konuk edecek - Son Dakika
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Erzurumspor FK, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u konuk edecek

Erzurumspor FK, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor\'u konuk edecek

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Karşılaşma Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak ve hakem Fatih Tokail yönetecek. Erzurumspor FK, son iki maçını kazanarak 23 puanla 12. sıraya yükseldi ve üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

03.02.2024 14:49
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, ligin 21. haftasında yarın ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u konuk edecek.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Fatih Tokail görev yapacak.

Ligin 19. haftasında kendi evinde Bodrum FK'yi 1-0, 20. haftada ise deplasmanda Manisa FK'yi 2-0 mağlup eden mavi-beyazlı takım 23 puanla 12. sırada yer alıyor.

Erzurum temsilcisi, galibiyeti serisini üçe çıkararak düşme potasından uzaklaşıp üst sıralara tırmanmak istiyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Erzurumspor FK, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u konuk edecek - Son Dakika
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