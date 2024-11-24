Erzurumspor FK, Fatih Karagümrük'e 3-1 Yenildi - Son Dakika
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Erzurumspor FK, Fatih Karagümrük'e 3-1 Yenildi

Erzurumspor FK, Fatih Karagümrük\'e 3-1 Yenildi

1. Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK, kendi sahasında Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup oldu. Maçta konuk ekibin gollerini Göktan, Wesley Moraes ve Tolga Dabanlı attı. Erzurumspor'un tek golü ise Mustafa Yumlu'dan geldi.

24.11.2024 15:50  Güncelleme: 15:51
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Turgay İPEK/ ERZURUM,

Stad: Kazım Karabekir

Hakemler: Cihan Aydın, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Sabri Öğe

Erzurumspor FK: Ataberk, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Orhan Ovacıklı, Guram Gıorbelitze (Dk. 67 Muhammed Furkan), Azubuike (Dk. 67 Sefa), Giovanni Crociata, Tonio Teklic, Odıse Roshi (Dk.7 Celal Nala), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 67 Mamba), Eren Tozlu.

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin- P.Djılobodjı, Yiğit Efe Demir, Atakan Çankaya, J.Camacho (Dk. 82 Dovedan), D.Johnson, M.Doh (Dk. 90 Adnan Uğur), Çağatay Kurukalıp, Wesley Moraes (Dk. 90, Baran Demiroğlu) Göktan Gürpüz (Dk.82 Tolga Dabanlı), D. Lamkel Ze.

Sarı Kart: D.Johnson, P.Djılobodjı, Adan Uğur (Fatih Karagümrük) Mustafa Yumlu, Ataberk, Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

Kırmızı Kart: Dk. 45 Hakan Kutlu (T.D Erzurumspor FK), Dk. 78 Muhammed Furkan (Erzurumspor FK),

GOLLER: Dk. 31 Göktan Dk. 44 Wesley Moraes, Dk.83 Tolga Dabanlı. (Fatih Karagümrük) Dk 90 + 6 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)

1'nci Lig'in 13'üncü haftasında Erzurumspor FK kendi saha ve seyircisi önünde Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup oldu.

onuk ekibin üstünlüğü ile geçen maçın ilk yarısı 31'inci dakikada Göktan ve 44'üncü dakikada Wesley Moraes'in attığı gollerle 2-0 sona erdi. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan konuk ekip 83'üncü dakikada Tolga Dabanlı'nın golü ile farkı 3'e çıkardı. 90 + 6'da köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşu ile ev sahibi ekip farkı 2'ye indirdi. 3-1. Bu dakikadan sonra skoru değiştiren başka atak olmayınca ev sahibi Erzurumspor FK, konuk ekip Fatih Karagümrük'e 3-1 yenildi ve liderlik koltuğundan uzaklaştı.

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı 3'üncü dakikada gelişti. Sol kanattan gelişen Erzurumspor FK atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Tonio Teklic'in şutu az farkla auta gitti.

25'inci dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Lamkel Ze'nin kaleye giden şutunu Ataberk kornere çeldi.

31'inci dakikada Fatih Karagümrük'ün kullandığı taç atışında ceza alanı içinde topla buluşan Göktan yerden sert ve düzgün vurarak takımını 1-0 öne geçirdi.

44'üncü dakikada kullanılan taç atışında penaltı noktasında topla buluşan Wesley Moraes takımının ikinci golünü kaydetti. 0-2.

74'üncü dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza alanı içeresinde topla buluşan Mamba müsait durumda meşin yuvarlağı kötü bir vuruşla auta attı.

83'üncü dakikada kullanılan köşe vuruşunda arka direkte oyuna yeni giren Tolga Dabanlı'nın kafa vuruşu ile fark üçe çıktı. 0.3.

90 + 6'da köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşu skoru 3-1'e getirdi. Karşılaşma bu skorla sona erdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Erzurumspor FK, Fatih Karagümrük'e 3-1 Yenildi - Son Dakika

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