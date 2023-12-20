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Erzurumspor FK ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Erzurumspor FK ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı

1. Lig'in 16. haftasında Erzurumspor FK, Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Eren Tozlu'nun son dakika golüyle ev sahibi ekip beraberliği yakaladı.

Erzurumspor FK ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı
20.12.2023 - 16:22,
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Salih TEKİN/ ERZURUM,

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Mehmet Pekmezci, Hasan Erdoğan

ERZURUMSPOR FK: Göktuğ - Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Süleyman Koç (Dk. 46 Furkan), Orhan Ovacıklı, Celal, Estrela (Dk. 71 Alican), Özgür Sert, Sefa (Dk. 46 Batuhan), Rosheuvel, Eren Tozlu

ÜMRANİYESPOR: Übeyd - Popov, Cavare, Glumac, Hasan, Isaac Cofie (Dk. 74 Melih), Serkan (Dk. 87 Muhammed Mert), Diniyev (Dk. 84 İlhami), Emre (Dk. 64 Onur Ayık), Uğur Kaan, Ayman Bouali (Dk. 74 Mustafa Eser).

SARIKART: Mustafa Yumlu, Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Isaac Cofie, Hasan (Ümraniyespor)

KIRMIZI KART

GOL: Dk. 90+5 Eren Tozlu (Erzurumspor FK) - Dk. 40 Uğur Kaan (Ümraniyespor)

1'inci Lig'in 16'ncı haftasında Erzurumspor FK, Kazım Karabekir Stadyumu'nda konuk ettiği Ümraniyespor'la 1-1 berabere kaldı.

37'nci dakikada Mustafa Yumlu'nun ortasında ceza sahası içinde Eren Tozlu rövaşata vurdu. Kaleci Übeyd top son anda kornere çeldi.

40'ıncı dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen Ümraniyespor atağında Uğur Kaan çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

45'inci dakikada sağ kanattan gelişen Erzurumspor atağında Orhan Ovacıklı ortasını yaptı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Eren Tozlu'nun kafa vuruşunda top auta gitti.

İlk yarı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

80'inci dakikada Diniyev'in pasıyla ceza sahasına giren Onur Ayık'ın sert şutunda kaleci Göktuğ, topu kornere çeldi.

85'inci dakikada Orhan Ovacıklı'nın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Batuhan'ın kafa vuruşunda yere de çarpan topu kaleci Übeyd son anda uzaklaştırdı.

90+5'inci ev sahibi ekip, beraberliği yakaladı. Mustafa Yumlu'nun ortasına yükselen Eren Tozlu'nun kafa vuruşunda kaleci Übeyd'in ellerinden kaçırdığı top ağlara gitti. 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Erzurumspor sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: DHA
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