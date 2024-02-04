Erzurumspor FK, Şanlıurfaspor\'u 2-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Erzurumspor FK sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
3. dakikada Sefa'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde seken topla arka direkte buluşan Mustafa Yumlu kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
34. dakikada Süleyman'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Furkan Özhan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
53. dakikada Marco Paixao'nun kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.
75. dakikada Mboula'nın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Dening'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.
Hakemler: Fatih Tokail, Yusuf Susuz, Serdar Osman Akarsu
Erzurumspor FK: Göktuğ, Mustafa Akbaş, Ufuk Budak, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp (Mustafa Gürkan Varlık dk. 90+2), Süleyman Koç (Rosheuvel dk. 66), Sefa Akgün (Muhammed Emin Yavaş dk. 90+2), Özgür Sert (Batuhan Artarslan dk. 66), Furkan Özhan (Alican Özfesli dk. 81), Eren Tozlu
Yedekler: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Yakup Kırtay, Enes Yiğit, Shala, Hüseyin Mevlütoğlu
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Mboula, Tolga Ünlü, Mehmet Yiğit, Barış Gök, Barış Ekincier (Semih Karadeniz dk. 46), İshak Çakmak (Abdullah Aydın dk.89), Landel, Harris, Dening (Aldair dk.89), Marco Paixao
Yedekler: Erzhan Tokotaev, Emre Yar, Diogo Coelho, Cebrail İrtürk, Ümit Kurt, Hüseyin Erkan, Yusuf Baturay
Teknik Direktör: İrfan Buz
Goller: Mustafa Yumlu (dk.3), Furkan Özhan (dk. 34) (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: İshak Çakmak (Şanlıurfaspor), Orhan Ovacıklı, Göktuğ (Erzurumspor FK) - ERZURUM
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