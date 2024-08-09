Erzurumspor, sezonun ilk maçına deplasmanda Bandırmaspor karşısında çıkacak - Son Dakika
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Erzurumspor, sezonun ilk maçına deplasmanda Bandırmaspor karşısında çıkacak

Erzurumspor, sezonun ilk maçına deplasmanda Bandırmaspor karşısında çıkacak

Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor, sezonun ilk maçında Bandırmaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Erzurumspor, transfer yasağı nedeniyle kadrosunu muhafaza ederek lige hazırlandı.

09.08.2024 09:37
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Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor, sezonun ilk maçına deplasmanda Bandırmaspor karşısında çıkacak.

2024-2025 Trendyol 1. Lig'in ilk maçnda Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda, Bandırmaspor ile Erzurumspor FK, 11 Ağustos 2024 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mavi-beyazlı takım transfer yasağı nedeniyle bir önceki sezondaki kadrosunun önemli şekilde muhafaza ederek lige hazırlandı. Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde Palandöken Yüksek İrtifa Merkezi'nde kamp yapan Erzurumspor, son bir hafta deplasmanda karşılaşacağı Bandırmaspor maçı için hazırlandı.

11 Ağustos 2024 tarihinde saat 17: 00'da oynanacak Bandırmaspor-Erzurumspor karşılaşmasını Burak Olcar yönetecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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