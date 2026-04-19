Erzurumspor Süper Lig'e Yükseldi - Son Dakika
Erzurumspor Süper Lig'e Yükseldi

Erzurumspor Süper Lig\'e Yükseldi
19.04.2026 18:18
Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK, Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Emrah Ünal, Sabri Öğe

Sipay Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, Ali Aytemur, İsmail Tarım (Dk. 73 Furkan Apaydın), Omar İmeri (Dk. 84 Mert Yılmaz), Yusuf Sertkaya, Ahmet Aslan (Dk. 89 Mustafa Erdilman), Ege Bilsel (Dk. 73 Alper Potuk), Brazao, Ali Habeşoğlu, Seferi (Dk. 84 Gökdeniz Bayrakdar)

Erzurumspor FK: Erkan Anapa, Gerxhaliu, Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Baiye, Crociata (Dk. 90 Ömer Arda Kara), Rodriguez (Dk. 78 Adem Kabak), Benhur Keser (Dk. 78 Fernando), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 87 Hüsamettin Yener), Eren Tozlu (Dk. 86 Sylla)

Goller: Dk. 4 Mustafa Fettahoğlu (Erzurumspor FK), Dk. 55 Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 30 Mustafa Fettahoğlu, Dk. 38 Mustafa Yumlu, Dk. 85 Erkan Anapa, Dk. 86 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 69 Ege Bilsel (Sipay Bodrum FK)

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Sipay Bodrum FK ile Erzurumspor FK 1-1 berabere kaldı.

Erzurumspor FK, bu sonuçla Trendyol 1. Lig'in bitmesine iki hafta kala 79 puanla Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

Maç sonrası Erzurumspor FK'lı oyuncular, taraftarların bulunduğu tribüne giderek büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Erzurumspor Süper Lig'e Yükseldi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Erzurumspor Süper Lig'e Yükseldi - Son Dakika
