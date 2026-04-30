Erzurumspor\'un başarı hikâyesi KUDAKAF\'26\'da gençlerle buluştu

Erzurum'da düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF'26) kapsamında gerçekleştirilen "Bir Başarı Hikayesi: Erzurumspor" paneli, mavi-beyazlı camianın temsilcileri ile genç yetenekleri bir araya getirdi.

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen KUDAKAF'26'nın son gününde spor dünyasından önemli isimler gençlerle buluştu. Moderatörlüğünü Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun üstlendiği panele; Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Erzurumspor Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, Teknik Direktör Serkan Özbalta ve Takım Kaptanı Mustafa Yumlu konuşmacı olarak katıldı.

"Erzurumspor Sadece Bir Takım Değil, Bir Şehrin Markasıdır"

Panelde konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurumspor'un başarısının arkasında inanç ve disiplinli bir çalışmanın yattığını vurgulayarak "Şehrimizin gururu Erzurumspor'un bu yolculuğu, sadece sportif bir başarı değil; emeğin, inancın ve mücadelenin hikayesidir. Gençlerimize bu vizyonu aşılamak bizim için çok kıymetli, Biz yenile yenile yenmesini öğreneceğiz. 2 defa düştük ama şimdi düşmemenin çaresini, yollarını arayacağız. Buraya gelirken çok zorluk, sıkıntı yaşadık. Takımın kamp ve antrenman yapacak yeri yok. Biz doğal gazla yerden ısıtmalı sahalar yaptık. Bu başarının altında bu da var. Daha sıcak yere ihtiyacımız var dedik ve bu sene inşallah açılıp kapanabilen üstü şeffaf bir saha yapacağız" dedi.

Kariyer yolculuğunda sporun etkisi

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, Erzurumspor mücadelesinden asla vazgeçmediğini vurgulayarak, "Aynı sabır ve kararlılıkla ayakta durmaya çalıştık.Herkes Erzurumspor'un başarısız olacağını düşünse bile oyuncularımız, teknik heyetimiz ve yönetim olarak bu takıma inancımızı hiç bir zaman yitirmedik. Bu başarı, bu gurur herkesin" diye konuştu. Teknik Direktör Serkan Özbalta, sporun liderlik ve takım ruhu üzerindeki etkilerine değinirken, "Bir kaç seçeneğimiz vardı ama eşimle buraya gelmeyi çok istedik. Güven duygusuyla gelmek günümüzde çok önemli. Bazı kurumlarda mali anlamda sıkıntılar yaşanabilir ama bunu onursal başkanımız ve kulüp başkanımız hiç hissettirmedi "şeklinde konuştu. Takım Kaptanı Mustafa Yumlu ise profesyonel kariyer yolculuğunda gençlere ilham verecek tecrübelerini paylaşırken, şöyle konuştu, "Bize çok güzel bir konfor alanı sağladılar. Burayı çok sevdik. Bu kulübe ve bu şehre hizmet etmekten çok mutluyum. Önde oynayan arkadaşlarımız gol atmak için bize çok iş bırakmadılar"

Katılımcılar, sporun gençler için kariyer inşasındaki dönüştürücü etkisini ve bir şehrin ortak değerinin nasıl dünya çapında bir marka gücüne dönüştüğünü dinleme fırsatı buldu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği program, soru-cevap bölümü ve plaket takdiminin ardından sona erdi. - ERZURUM