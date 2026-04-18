Erzurumspor'un Süper Lig Umudu

Trendyol 1. Lig'de yarın tamamlanacak 36. hafta maçlarında Erzurumspor FK, Süper Lig vizesi alan ilk takım olmak için Serikspor ise ligden düşmeme umutlarını son 2 haftaya taşıma hedefiyle mücadele edecek.

Son 3 haftaya 3. sıradaki Esenler Erokspor'un 8 puan önünde giren Erzurumspor FK, yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK karşısında en az 1 puan alması halinde Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

Erzurumspor FK, 2017-2018'de play-off'tan ve 2019-2020'de doğrudan Süper Lig vizesi almasına rağmen tekrar 1. Lig'e gerilemişti.

Erzurumspor FK'nin takipçisi 72 puanlı Amed Sportif Faaliyetler'in play-off mücadelesinde olan Özbeyli Bandırmaspor deplasmanında puan arayacağı haftada ikincilik hesapları yapan Esenler Erokspor da play-off barajındaki Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.

Play-off hattı

İlk 3 dışında 64 puana sahip Arca Çorum FK, 62 puanlı Sipay Bodrum FK, 58 puanı bulunan Atko Grup Pendikspor ve 54 puanlı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü son 3 haftaya play-off hattında girdi.

Bu ekipleri 53 puanlı Özbeyli Bandırmaspor ve 50 puanla Özbelsan Sivasspor takip ediyor.

Veda eden son takım Serikspor olabilir

Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor ve Sakaryaspor'un veda ettiği ligden düşecek son takım da yarın belli olabilir.

Ligde 36 puanı bulunan düşme hattındaki Serikspor, Boluspor'un 6 puan gerisinde bulunuyor. Serikspor'un Manisa FK ile deplasmanda karşılaşacağı 36. haftada Boluspor ise Adana Demirspor'u konuk edecek.

Son haftada birbirlerine rakip olacak Boluspor ile Serikspor arasındaki puan farkının en az 7'ye çıkması halinde Serikspor lige veda edecek son takım olacak.

Maç programı

Ligden düşmesi kesinleşen Atakaş Hatayspor ile Sakaryaspor'un bugün karşılaşacağı ligde yarın saat 16.00'da başlayacak müsabakaların programı şöyle:

Sipay Bodrum FK-Erzurumspor FK (Bodrum İlçe)

Özbeyli Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bandırma 17 Eylül)

Arca Çorum FK-Özbelsan Sivasspor (Çorum Şehir)

Alagöz Holding Iğdır FK-Atko Grup Pendikspor (Iğdır Şehir)

İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)

Esenler Erokspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Esenler Erokspor)

Eminevim Ümraniyespor-İmaj Altyapı Vanspor FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

Manisa FK-Serikspor (Manisa 19 Mayıs)

Puan durumu

Takımlar O G B M A Y P 1. Erzurumspor FK 35 23 9 3 79 24 78 2. Amed Sportif Faaliyetler 35 21 9 5 77 36 72 3. Esenler Erokspor 35 20 10 5 79 33 70 4. Arca Çorum FK 35 19 7 9 55 37 64 5. Sipay Bodrum FK 35 18 8 9 69 36 62 6. Atko Group Pendikspor 35 15 13 7 54 31 58 7. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 35 14 12 9 67 40 54 8. Özbeyli Bandırmaspor 35 14 11 10 43 33 53 9. Özbelsan Sivasspor 35 13 11 11 44 38 50 10. Manisa FK 35 14 7 14 50 54 49 11. Alagöz Holding Iğdır FK 35 13 9 13 47 48 48 12. İmaj Altyapı Vanspor FK 35 12 10 13 48 40 46 13. SMS Grup Sarıyer 35 13 7 15 41 41 46 14. Eminevim Ümraniyespor 35 12 7 16 42 44 43 15. İstanbulspor 35 10 13 12 43 52 43 16. Boluspor 35 12 6 17 52 54 42 17. Serikspor 35 10 6 19 39 69 36 18. Sakaryaspor 35 8 9 18 44 62 33 19. Atakaş Hatayspor 35 1 7 27 27 96 10 20. Adana Demirspor 35 1 3 31 20 152 -57

Kaynak: AA