Erzurumspor'un Süper Lig Umudu

18.04.2026 11:28
Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükselmek için Sipay Bodrum FK ile mücadele edecek.

Trendyol 1. Lig'de yarın tamamlanacak 36. hafta maçlarında Erzurumspor FK, Süper Lig vizesi alan ilk takım olmak için Serikspor ise ligden düşmeme umutlarını son 2 haftaya taşıma hedefiyle mücadele edecek.

Son 3 haftaya 3. sıradaki Esenler Erokspor'un 8 puan önünde giren Erzurumspor FK, yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK karşısında en az 1 puan alması halinde Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

Erzurumspor FK, 2017-2018'de play-off'tan ve 2019-2020'de doğrudan Süper Lig vizesi almasına rağmen tekrar 1. Lig'e gerilemişti.

Erzurumspor FK'nin takipçisi 72 puanlı Amed Sportif Faaliyetler'in play-off mücadelesinde olan Özbeyli Bandırmaspor deplasmanında puan arayacağı haftada ikincilik hesapları yapan Esenler Erokspor da play-off barajındaki Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.

Play-off hattı

İlk 3 dışında 64 puana sahip Arca Çorum FK, 62 puanlı Sipay Bodrum FK, 58 puanı bulunan Atko Grup Pendikspor ve 54 puanlı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü son 3 haftaya play-off hattında girdi.

Bu ekipleri 53 puanlı Özbeyli Bandırmaspor ve 50 puanla Özbelsan Sivasspor takip ediyor.

Veda eden son takım Serikspor olabilir

Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor ve Sakaryaspor'un veda ettiği ligden düşecek son takım da yarın belli olabilir.

Ligde 36 puanı bulunan düşme hattındaki Serikspor, Boluspor'un 6 puan gerisinde bulunuyor. Serikspor'un Manisa FK ile deplasmanda karşılaşacağı 36. haftada Boluspor ise Adana Demirspor'u konuk edecek.

Son haftada birbirlerine rakip olacak Boluspor ile Serikspor arasındaki puan farkının en az 7'ye çıkması halinde Serikspor lige veda edecek son takım olacak.

Maç programı

Ligden düşmesi kesinleşen Atakaş Hatayspor ile Sakaryaspor'un bugün karşılaşacağı ligde yarın saat 16.00'da başlayacak müsabakaların programı şöyle:

Sipay Bodrum FK-Erzurumspor FK (Bodrum İlçe)

Özbeyli Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bandırma 17 Eylül)

Arca Çorum FK-Özbelsan Sivasspor (Çorum Şehir)

Alagöz Holding Iğdır FK-Atko Grup Pendikspor (Iğdır Şehir)

İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)

Esenler Erokspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Esenler Erokspor)

Eminevim Ümraniyespor-İmaj Altyapı Vanspor FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

Manisa FK-Serikspor (Manisa 19 Mayıs)

Puan durumu

Takımlar

O

G

B

M

A

Y

P

1. Erzurumspor FK

35

23

9

3

79

24

78

2. Amed Sportif Faaliyetler

35

21

9

5

77

36

72

3. Esenler Erokspor

35

20

10

5

79

33

70

4. Arca Çorum FK

35

19

7

9

55

37

64

5. Sipay Bodrum FK

35

18

8

9

69

36

62

6. Atko Group Pendikspor

35

15

13

7

54

31

58

7. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

35

14

12

9

67

40

54

8. Özbeyli Bandırmaspor

35

14

11

10

43

33

53

9. Özbelsan Sivasspor

35

13

11

11

44

38

50

10. Manisa FK

35

14

7

14

50

54

49

11. Alagöz Holding Iğdır FK

35

13

9

13

47

48

48

12. İmaj Altyapı Vanspor FK

35

12

10

13

48

40

46

13. SMS Grup Sarıyer

35

13

7

15

41

41

46

14. Eminevim Ümraniyespor

35

12

7

16

42

44

43

15. İstanbulspor

35

10

13

12

43

52

43

16. Boluspor

35

12

6

17

52

54

42

17. Serikspor

35

10

6

19

39

69

36

18. Sakaryaspor

35

8

9

18

44

62

33

19. Atakaş Hatayspor

35

1

7

27

27

96

10

20. Adana Demirspor

35

1

3

31

20

152

-57

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 12:26:41. #7.13#
