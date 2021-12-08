Erzurumspor'un teknik heyeti ve futbolcuları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurum spor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, sportif direktör Muzaffer Bilazer ile futbolcular Mustafa Yumlu ve Mücahit Albayrak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Sözeri, Bilazer, Yumlu ile Albayrak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde beğendikleri fotoğrafları seçti.

Sözeri, yaşam kategorisinde Johannes Christo'nun "Hayvanların can dostu", haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam" ve spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bırakmam" fotoğraflarına oy verdi.

Sportif direktör Bilazer ise yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Görme engellilerin dayanışması", haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı", spor kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" fotoğraflarına oy kullandı.

Futbolcu Mustafa Yumlu da haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" ve spor kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" karelerini seçti.

Futbolcu Mücahit Albayrak da haber kategorisinde Muhammed Said'in "Esed rejiminin sivillere saldırısı", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" ve spor kategorisinde ise Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" fotoğraflarını tercih etti.

Teknik direktör Sözeri, fotoğrafların hepsi birbirinden kıymetli olduğunu söyledi.

Seçim yaparken zorlandığını ifade eden Sözeri, "Bunlar flaş fotoğraflar. Seçerken içinizin acıdığı fotoğraflar da var ve hangisini seçsem diye zaman zaman düşünüyorsunuz. Yaşamın zorluklarını aldırmadan çekilen fotoğraflar, aslında bazı insanların ne kadar zor şartlarda yaşadığının bir kanıtıdır. Fotoğraflar çok güzel, seçimde zorlandım. Çekenlerin emeğine sağlık." dedi.

Sportif direktör Muzaffer Bilazer ise fotoğraf çekmenin başka bir sanat olduğunu belirtti.

Fotoğrafların farklı anlamlar taşıdığını dile getiren Bilazer, "Çok farklı detaylar, anlamlar var ve bunları birbirinden ayırmak çok kolay bir şey değil. Bana bir şey ifade eden fotoğraflara oy verdim. Sanat dünyada en değerli şeylerden bir tanesi. Belki yıllar sonra bu fotoğraflar dünyayı tanımlayacak çünkü anı ölümsüzleştiriyor. Çok güzel fotoğraflardı ve bir sene içinde dünyadaki iyi kötü durumları ifade etti. Bu anlamda çok özeldi." diye konuştu.