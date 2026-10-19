Esenler Erokspor, Mardin 1969 Spor karşısında 4-2'lik skorla kazandı - Son Dakika
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Esenler Erokspor, Mardin 1969 Spor karşısında 4-2'lik skorla kazandı

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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Esenler Erokspor, Mardin 1969 Spor'u 4-2 mağlup etti. Erokspor'un golleri Mikail Okyar, Faye ve Zeqiri'den gelirken Eray Korkmaz kendi kalesine gol attı; Mardin 1969 Spor'un sayıları Nafican Yardımcı ve Wilks'ten geldi.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Burak Kamalak, Salih Burak Demirel, Demirhan Emir

Turka Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Furkan Orak, Bahadır Öztürk, Claro, Enes Alıç (Dk. 58 Zeqiri), Janvier, Faye, Mikail Okyar (Dk. 58 Recep Niyaz), Kanga (Dk. 58 Ferhat Yazgan), Burak Çoban (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 75 Erkan Kaş)

Mardin 1969 Spor: Erce Kardeşler, Eray Korkmaz (Dk. 83 Osman Yıldırım), Mustafa Şengül, Uğur Adem Gezer, Nafican Yardımcı, Adem Kabak, Alhassan, Denizhan Taşkan (Dk. 46 Wilks), Denic (Dk. 46 Emre Taşdemir), Dimitrov, Kayode

Goller: Dk. 6 Mikail Okyar, Dk. 39 Eray Korkmaz (Kendi kalesine), Dk. 77 Faye, Dk. 90 Zeqiri (Turka Esenler Erokspor), Dk. 34 Nafican Yardımcı, Dk. 51 Wilks (Mardin 1969 Spor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Burak Çoban, Dk. 56 Faye, Dk. 85 Ferhat Yazgan, Dk. 90 Furkan Orak, Dk. 90 Zeqiri (Turka Esenler Erokspor)

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Turka Esenler Erokspor, Mardin 1969 Spor'u 4-2 mağlup etti.

Kaynak: AA
Mardin 1969 SporTrendyolEsenlerFutbolSporSon Dakika

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