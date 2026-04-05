Esenler Erokspor, Sivasspor'u 3-1 Yendi

Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Dura, Ömer Yasin Gezer
Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Appindangoye, Emirhan Başyiğit (Dk. 85 Mert Çelik), Fevzi Yıldırım (Dk. 46 Uğur Çiftçi), Okan Erdoğan (Dk. 46 Malle), Cihat Çelik, Kamil Fidan, Okoronkwo (Dk. 73 Badji), Ethemi, Bekir Böke (Dk. 46 Avramovski)
Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer (Dk. 86 Eray Korkmaz), Cavare, Onur Ulaş, Enes Alıç, Mikail Okyar, Amilton, Kanga (Dk. 85 Alper Karaman), Jack (Dk. 78 Ömer Faruk Beyaz), Berat Luş (Dk. 78 Yunus Emre Gedik), Catakovic
Goller: Dk. 24 Onur Ulaş, Dk. 33 Kanga (penaltıdan), Dk. 90+4 Yunus Emre Gedik (Esenler Erokspor), Dk. 88 Avramovski (Özsbelsan Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Onur Ulaş, Dk. 26 Hayrullah Bilazer, Dk. 84 Kanga (Esenler Erokspor) Dk. 31 Ethemi (Özbelsan Sivasspor)
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Özbelsan Sivasspor'u 3-1 yendi.
