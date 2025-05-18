Esenyurt Belediyesi Gençleri Sporla Geleceğe Hazırlıyor

Esenyurt Belediyesi gençleri geleceğe sporla hazırlıyor

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi Spor Akademilerine Hazırlık Kursu, spor alanında kariyer hedefleyen gençler için büyük bir fırsat sunuyor. Öğrenciler, haftanın 6 günü süren antrenmanlarla zorlu sınavlara hazırlanıyor.

Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen Spor Akademilerine Hazırlık Kursu, spor alanında kariyer hedefleyen gençler için büyük bir fırsat sunuyor. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Milli Savunma Üniversitesi ve spor liselerine hazırlanan öğrenciler, haftanın 6 günü süren antrenmanlarla zorlu sınavlara hazırlanıyor.

Disiplinli eğitim, güçlü destek!

Belediyeye ait spor tesislerinde yürütülen kurslar, her kurumun sınav formatına uygun parkurlarla gençlere birebir uygulamalı eğitim imkanı sunuyor. Yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik destek ve rehberlik hizmeti de verilen programda, 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerinin yanı sıra mezun gençler de yer alıyor. Kurslar, gençlerin özgüven kazanmalarına, disiplinli çalışmayı öğrenmelerine ve sınavlara en verimli şekilde hazırlanmalarına katkı sağlıyor.

Emre Okal: "Antrenman temposunu oldukça artırdık"

Öğrencilerle yoğun bir hazırlık sürecinde olduklarını belirten antrenör Emre Okal, "Spor lisesi, PMYO, POMEM ve BESYO gibi kurumlara hazırlanan gençlerimize burada eğitim veriyoruz. Şu an antrenman temposunu oldukça artırdık. Aralık ayından bu yana düzenli bir şekilde çalışıyoruz. 17 Haziran'daki Temel Yeterlilik Sınavı'nın ardından parkur ve yetenek sınavları yapılacak. Gençlerimizin performansı her geçen gün daha iyiye gidiyor. Hepsine güveniyoruz, inşallah başarılı olacaklar" dedi.

Güllü Kocabey: "Esenyurt Belediyesi'nin sunduğu imkandan çok memnunuz"

Kursiyer Güllü Kocabey ise BESYO hedefine ulaşmak için yoğun bir şekilde çalıştığını belirterek, "BESYO okumak ve antrenör olmak istiyorum. Aralık ayından beri haftanın altı günü bu kurslara katılıyorum. Antrenmanları düzenli ve disiplinli yapmaya özen gösteriyorum. Esenyurt Belediyesi'nin sunduğu bu imkandan çok memnunuz. Hocalarımız gerçekten çok iyi ve disiplinli. Bize bu fırsatı sundukları için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.