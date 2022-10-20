Wanda Nara ile yollarını ayıran Mauro Icardi, Kim Kardashian ile flört etmeye başladı! - Son Dakika
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Wanda Nara ile yollarını ayıran Mauro Icardi, Kim Kardashian ile flört etmeye başladı!

20.10.2022 17:19

Eşi Wanda Nara ile ayrılan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin, Kim Kardashian'ın sosyal medyadaki fotoğraflarını beğenmesi yeni bir aşk dedikodusu iddialarını gündeme getirdi. Arjantinli yıldızın, Kardashian ile flört etmeye başladığı öne sürüldü.

Galatasaray'ın sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra bomba bir aşk iddiasıyla gündeme geldi.

KARDASHIAN'IN FOTOĞRAFLARINI BEĞENDİ

Mauro Icardi'nin Kim Kardashian ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü. Arjantinli yıldızın, Kardashian'ın sosyal medyadaki fotoğraflarını beğenmesi ise bu iddiaları güçlendirdi.

Wanda Nara'yı çok çabuk unuttu! Icardi, Kim Kardashian ile yeni bir aşka yelken açıyor
Kim Kardashian

"BEN DELİ DEĞİLİM"

Arjantin'de bulunan Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın, Arjantinli şarkıcı L-Gante ile yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilmişti. Kısa süre önce bir açıklama yapan yıldız golcü, Wanda Nara ile ayrılığı sonrası "Ben deli değilim. Wanda'nın nasıl bir insan olduğunu her zaman bildim ve onu savundum." ifadelerini kullanmıştı.

Wanda Nara'yı çok çabuk unuttu! Icardi, Kim Kardashian ile yeni bir aşka yelken açıyor
Wanda Nara/ L-Gante
Wanda Nara'yı çok çabuk unuttu! Icardi, Kim Kardashian ile yeni bir aşka yelken açıyor
Icardi-Wanda Nara
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Kim Kardashian, Mauro Icardi, Wanda Nara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Wanda Nara ile yollarını ayıran Mauro Icardi, Kim Kardashian ile flört etmeye başladı! - Son Dakika


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