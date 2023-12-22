Eski Ankara DSİ ve NBA oyuncusu Chance Comanche, kız arkadaşı ile beraber bir kadını öldürdüğünü itiraf etti

Eski NBA oyuncusu Chance Comanche, eski kız arkadaşıyla birlikte bir kadını kaçırıp boğarak öldürmekle suçlanıyor. Comanche, olayı itiraf etti ve detaylar korkunç.

İddialara göre, Comanche'nin eski kız arkadaşı Sakari Harnden'la birlikte, bir lüks saat yüzünden çıkan bir tartışma nedeniyle Marayna Rodgers'ı öldürmeye karar verdiler.

İlk başta üçüncü bir şahsın bu işi halletmesini planlamışlarsa da başarısız olunca, ikili kendi elleriyle cinayeti işledi. Comanche'nin, cinayet öncesinde kurbanla 4 bin dolarlık bir cinsel ilişki randevusu ayarladığı iddia ediliyor. Rodgers, arabaya bindikten sonra HDMI kablosuyla boğularak öldürüldü.

Comanche'nin ifadesine göre, Harnden, kurbanın tepki vermediği noktaya kadar boğmaya devam etti. Ceset daha sonra bir hendek içine atılıp taşlarla örtüldü. Comanche'nin mesajlarından birinde, "Boynunu kırabilirim ya da boğabilirim" ifadeleri yer alıyor.

27 yaşındaki Comanche ve Harnden, cinayet ve cinayet işlemek için komplo kurma suçlarından yargılanacak. Harnden için belirlenen kefalet 500 bin dolar.