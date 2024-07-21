Eski Bakan Murat Başesgioğlu, Kastamonu'da 2024 Paris Olimpiyatlarına hazırlanan sporcuları ziyaret etti - Son Dakika
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Spor

Eski Bakan Murat Başesgioğlu, Kastamonu'da 2024 Paris Olimpiyatlarına hazırlanan sporcuları ziyaret etti

Eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde 2024 Paris Olimpiyatlarına hazırlanan sporcuları ziyaret etti. Başesgioğlu, sporculara başarılar dileyerek, Türk milletinin desteğini hatırlattı ve sporun önemini vurguladı. Ayrıca, tesisleri gezerek beğenisini dile getirdi.

21.07.2024 13:09
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Eski bakan Murat Başesgioğlu, Kastamonu'da 2024 Paris Olimpiyatlarına hazırlanan sporcuları ziyaret etti.

Gençlik ve spordan sorumlu eski Devlet Bakanı Murat Başeskioğlu, Taha Akgül, Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu başta olmak üzere Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde 2024 Paris Olimpiyatlarına hazırlanan sporcularla bir araya geldi.

Başesgioğlu, yaptığı konuşmada, sporculara başarılar diledi.

Sporcuların çok önemli bir misyonları olduğunu ifade eden Başesgioğlu, "Başarılarınız bu ülkeye ölçülemeyecek katkılar sağlıyor. Bireysel performansınız elbette önemli ama arkanızda Türk milletinin olduğunu unutmayın. Duamız desteğimiz sizlerle. Spor sizlerin de sayesinde yeni kuşaklara aktarabileceğimiz çok önemli bir miras. Ülke adına büyük bir misyon yüklendiniz. Yeni kuşaklara sporu en temiz şekilde nakletme noktasında misyonunuz var. O yüzden Avrupa ve dünya şampiyonlukları, olimpiyatlar çok önemli." dedi.

Sporun ciddi emek istediğini ifade eden Başesgioğlu, şöyle devam etti:

"Elit sporcu olmanın en az 15 yıl maliyeti var. 15 yıl disiplinli şekilde hazırlanıyorsunuz. Bir sürü mahrumiyetler sonucu bu başarı ortaya çıkıyor. İşinizin zor olduğunu biliyorum. Ne olursa olsun siz bizim şampiyonumuzsunuz. Hayat her şeyi karşımıza çıkarıyor. Mücadeleye devam etmek lazım. Türkiye insan kaynağı ve yetenek anlamında zengin bir ülke. Önemli olan bu yetenekleri zamanında fark edip performansa kazandırmak. Her branşta çok büyük miktarda antrenör, sporcu yetiştirip dışarıya ihraç edecek potansiyelimiz var."

Sporda ileriye gidişin sürdüğünü anlatan Başesgioğlu, "Her gün ileriye gidiyor. Biz 2008'de Pekin'e gittik. O zaman 12 branşta 67 sporcu ile gittik. O zaman sadece Ramazan altın madalya almıştı. 3-4 gümüş ve bronz vardı. O dönem öyleydi. Şimdi 18 branşta 100'ü aşkın sporcumuz mücadele edecek. İnşallah güzel neticelerle döneceksiniz." diye konuştu.

Tesisleri gezdiğini ve çok beğendiğini anlatan Başesgioğlu, "Burayı o dönem İçişleri Bakanlığına bağlı eğitim merkezi olarak düşünmüştük. Sonra akademi fikri ortaya çıktı ama aksilikler oldu ve yıllarca atıl kaldı. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Reşat Asrak Bey atıl haldeki burayı yoktan var etti. Buranın geleceği çok güzel, spor dünyamız için çok iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Sporcular da Başesgioğlu'na olimpiyat öncesi verdiği destek için teşekkür etti.

Başesgioğlu'na ziyaretinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Eski Bakan Murat Başesgioğlu, Kastamonu'da 2024 Paris Olimpiyatlarına hazırlanan sporcuları ziyaret etti - Son Dakika

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