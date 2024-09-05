Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Spor

Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti

Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti

Ugandalı maraton koşucusu Rebecca Cheptegei (33), Kenya'da eski erkek arkadaşının benzinli saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Vücudunun %75'i yanan atlet, hastanede kurtarılamadı. Uganda Atletizm Federasyonu olayı 'aile içi şiddetin trajik sonucu' olarak nitelendirip adalet istedi. 2024 Paris Olimpiyatları'nda yarışan Cheptegei'nin ölümü, kadına yönelik şiddetin ciddi bir toplumsal sorun olduğunu tekrar gündeme getirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

05.09.2024 10:13
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33 yaşındaki Ugandalı maraton koşucusu Rebecca Cheptegei, eski erkek arkadaşının düzenlediği korkunç bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay, Kenya'nın Endebess kasabasında meydana geldi.

Yerel polis şefi Jeremiah ole Kosiom'un açıklamasına göre, Cheptegei'nin eski erkek arkadaşı, atlet ve çocukları kilisedeyken eve gizlice girdi. Çiftin eve dönüşünde yaşanan tartışma sırasında, adam Cheptegei'nin üzerine benzin döküp ateşe verdi. Saldırgan da bu esnada alevlere maruz kaldı.

Vücudunun %75'i yanıklarla kaplı olan Cheptegei, Batı Kenya'daki Eldoret şehrinde bulunan Moi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde günlerce yoğun bakımda kaldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Uganda Atletizm Federasyonu, Cheptegei'nin ölümünü "aile içi şiddetin trajik bir sonucu" olarak nitelendirdi ve adalet çağrısında bulundu.

Cheptegei'nin babası Joseph, yerel basına verdiği demeçte, kızı ve eski erkek arkadaşının saldırıdan önce arazi konusunda anlaşmazlık yaşadıklarını belirtti. Atletin, Kenya'daki antrenman tesislerine yakın olmak için bölgede arsa alıp ev yaptırdığı öğrenildi.

2024 Paris Olimpiyatları'nda maraton yarışını 44. sırada tamamlayan Cheptegei'nin ölümü, spor camiasında ve sosyal medyada büyük üzüntüye neden oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu trajik olay, aile içi şiddetin ve kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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Son Dakika Spor Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ƒ????? ????¸: nasıl bir başlık atmışsınız olayı tam tersini anladım 23 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız: kıskançlık 2 9 Yanıtla

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