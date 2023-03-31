Aziz Yıldırım, siyasi teklif iddialarına sert tepki gösterdi: Bıraksınlar bu işleri - Son Dakika
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Aziz Yıldırım, siyasi teklif iddialarına sert tepki gösterdi: Bıraksınlar bu işleri

31.03.2023 11:30

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Millet İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda Gençlik ve Spor Bakanı olacağı ileri sürülmüştü. Bu iddialara ateş püsküren Yıldırım, "Bıraksınlar bu işleri. Kimse benim adımı kullanmasın. Beni kimse bu siyasi ve politik tartışmalar içine çekmesin." şeklinde konuştu.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın adı siyasetle anılırken, efsane başkan hakkında ortaya atılan iddialara sert bir dille yalanladı.

"HAYATIM BOYUNCA SİYASETLE İLİŞKİM OLMADI"

Odatv'de yer alan habere göre, Aziz Yıldırım, Millet İttifakı'nın kendisine "Gençlik ve Spor Bakanı ol" teklifi yaptığı iddialarını yalanladı. Yıldırım yaptığı açıklamada, "Aziz Yıldırım'ın hayatı boyunca siyasetle ilişkisi olmamıştır. Aziz Yıldırım hiçbir zaman siyaset düşünmemektedir." dedi.

İttifakın bakanlık teklif ettiği iddialarına Aziz Yıldırım ateş püskürdü: Bıraksınlar bu işleri

"BENİ KİMSE SİYASİ TARTIŞMALAR İÇİNE ÇEKMESİN"

İddialar karşısında oldukça sinirlenen Yıldırım ayrıca, "Bıraksınlar bu işleri. Kimse benim adımı kullanmasın. Beni kimse bu siyasi ve politik tartışmalar içine çekmesin. Yok spor bakanlığıymış, yok bilmem ne bakanlığıymış gibi konulara benim adımı kimse bulaştırmasın." ifadelerini kullandı.

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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım, siyasi teklif iddialarına sert tepki gösterdi: Bıraksınlar bu işleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aziz Yıldırım, siyasi teklif iddialarına sert tepki gösterdi: Bıraksınlar bu işleri - Son Dakika
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