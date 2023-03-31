Aziz Yıldırım, siyasi teklif iddialarına sert tepki gösterdi: Bıraksınlar bu işleri

Ne kadar dil dökse de olmadı! Erdoğan'dan taviz yok

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın adı siyasetle anılırken, efsane başkan hakkında ortaya atılan iddialara sert bir dille yalanladı.

"HAYATIM BOYUNCA SİYASETLE İLİŞKİM OLMADI"

Odatv'de yer alan habere göre, Aziz Yıldırım, Millet İttifakı'nın kendisine "Gençlik ve Spor Bakanı ol" teklifi yaptığı iddialarını yalanladı. Yıldırım yaptığı açıklamada, "Aziz Yıldırım'ın hayatı boyunca siyasetle ilişkisi olmamıştır. Aziz Yıldırım hiçbir zaman siyaset düşünmemektedir." dedi.

"BENİ KİMSE SİYASİ TARTIŞMALAR İÇİNE ÇEKMESİN"

İddialar karşısında oldukça sinirlenen Yıldırım ayrıca, "Bıraksınlar bu işleri. Kimse benim adımı kullanmasın. Beni kimse bu siyasi ve politik tartışmalar içine çekmesin. Yok spor bakanlığıymış, yok bilmem ne bakanlığıymış gibi konulara benim adımı kimse bulaştırmasın." ifadelerini kullandı.