Eski Fenerbahçeli Ayew, Dünya Kupası'nda yaşadıklarıyla 7 yaşındaki kızını hastanelik etti - Son Dakika
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Eski Fenerbahçeli Ayew, Dünya Kupası'nda yaşadıklarıyla 7 yaşındaki kızını hastanelik etti

05.12.2022 11:12

Eski Fenerbahçeli Andre Ayew'in kızı, başarılı futbolcunun Dünya Kupası'nda Uruguay'a karşı kaçırdığı penaltıdan sonra üzüntüden bayıldı. Karşılaşmanın bitmesiyle soluğu hemen hastanede kızının yanında alan Ayew, 7 yaşındaki çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

2022 Dünya Kupası H Grubu'nda Gana'nın Uruguay'a 2-0 kaybettiği maçta yaşanan bir büyük ses getirdi. Eski Fenerbahçeli Andre Ayew, Uruguay karşısında penaltı kaçırırken o anlarda kızı hastanelik oldu.

PENALTI KAÇINCA KIZI FENALAŞTI

Karşılaşmada Gana adına Andre Ayew, 21. dakikada penaltı atışını değerlendiremedi. Bunun üzerine büyük üzüntü yaşayan Ayew'in kızı fenalaşarak bayıldı. Maçın ardından yıldız futbolcu soluğu hastanede aldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sosyal medyada Ayew'in hastanede olduğu bir fotoğraf paylaşılırken, "Andre Ayew, Uruguay'a karşı penaltıyı kaçırınca yere yığılan kızını görmek için stadyumdan doğruca hastaneye gitti. Oldukça korkutucuydu ama neyse ki, şimdi iyi durumda." ifadeleri kullanıldı.

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Son Dakika Spor Eski Fenerbahçeli Ayew, Dünya Kupası'nda yaşadıklarıyla 7 yaşındaki kızını hastanelik etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Fenerbahçeli Ayew, Dünya Kupası'nda yaşadıklarıyla 7 yaşındaki kızını hastanelik etti - Son Dakika
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